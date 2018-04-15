Başbakan Yıldırım, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye operasyonuna dair "Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanların, kimyasal silahtan sonra harekete geçmeleri geç kalmış bir harekettir. Ama yine de alçak katillere verilmiş gecikmiş bir cevaptır." dedi.

İSTANBUL

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br class="k-br" /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Kongreyi yaparken 2002 yılı sonlarını hatırladığını belirten Yıldırım, o günlerde Tuzla'nın bütün mahallelerini, evlerini, esnafını ziyaret ettiklerini ve AK Parti'yi anlattıklarını aktardı. Bu ziyaretlerde sloganlarının "Tek başına iş başına" olduğunu hatırlatan Yıldırım, vatandaşlara, "Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın, yakın ışıkları Tuzla aydınlansın." dediklerini ifade etti.

O gün yanan ışığın daha da güçlenerek 16 yılda bugünlere geldiğini belirten Yıldırım, bundan sonraki hedeflerinin 2023 olduğuna işaret etti. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış, kalkınmış bir Türkiye'yi hedeflediklerinin altını çizen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dava sizler sayesinde bugünlere geldi. Türkiye, sizlerin desteği, sizlerin gayretiyle bugünlere ulaştı. Bu teşkilat, Türkiye'yi 81 milyon vatan evladının sorunlarını çözmeye ahdetmiş, karar vermiş, yemin etmiş bir teşkilattır. Teşkilatlarımızdan aldığımız güçle ilhamla Türkiye'nin geleceğini imar ettik, inşa ettik, bugünlere geldik. 100 yıllık ihmali telafi etmenin haklı gururuyla buradayız. 21. yüzyılın dünya çapındaki en büyük eserlerini AK Parti iktidarında ülkemize kazandırdık. Bütün bunlara sizlerle birlikteliğimiz sayesinde ulaştık. Mevlam bu yol arkadaşlığımızı, beraberliğimizi daim eylesin."

"Millete hizmet yolunun neferleriyiz"

AK Parti'nin milletin gücünü ve iradesini devlete taşıyan parti olduğuna işaret eden Yıldırım, AK Parti iktidarıyla devlet-millet kaynaşmasının da gerçekleştiğini bildirdi.

Türkiye'nin 16 yıldır milletin gösterdiği yolda kararlılıkla ilerlediğini belirten Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin aziz milletten aldığı destekle Türkiye'nin gücünü dünyaya hissettirdiğini vurguladı.

Bugün bütün iç, dış saldırılar ve ihanet odaklarına karşı Türkiye'nin istikrarını korumanın AK Parti'nin en önemli görevi olduğuna değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Biz ülkemize, milletimize gönül vermiş büyük bir aileyiz. Başarımızın sırrı, partimizin sürekli kendini yenileyen tazeleyen bir parti olmasıdır. Bizde sadece nöbet değişimi olur, hizmet yarışı kesintisiz devam eder. Bizim siyasetimizde hiçbir zaman sen-ben kavgası olmaz. Biz bir kadro hareketiyiz. Millete hizmet yolunun neferleriyiz. Türkiye'nin lideri memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan ile omuz omuza yürümeyi kendimize şiar edinmişiz."

Suriye'de yaşanan gelişmeler

Başbakan Binali Yıldırım, geçen günlerde Suriye'de kimyasal silah saldırısıyla masum çocuklar ve günahsız insanların katledildiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye rejimi, terörle silahla esasen 7 yıldır aynı şeyi yapıyor. Kimyasal silah kullandı diye Batı birden bire mazlumları hatırlayıverdi. Ne yazık ki 7 yıldır orada vahşet devam ediyor. Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanların, kimyasal silah kullanıldıktan sonra harekete geçmeleri, ne yazık ki geç kalmış bir harekettir. Ama yine de rejime, bölgede vahşete sebep olan alçak katillere verilmiş gecikmiş bir cevaptır. O bakımdan olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak Türkiye olarak, ister normal silahlar ister kimyasal silahlarla insanları yok eden, katleden bütün zihniyete, katil rejime karşı barışı, sivil insanları korumaya devam edeceğiz. Bölgesel barışın akıl ve sağduyunun tarafı olmayı sürdüreceğiz."

Ekonomideki dalgalanmalar

Yıldırım, bölgede yaşanan çatışma ve belirsizlik ortamının, küresel havayı da olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, son günlerde "Yeni bir dünya savaşı mı çıkacak?" sorusunun da gündeme geldiğini, bunun küresel ve bölgesel sonuçları olduğunu ifade etti.

Geçen hafta İran parasının yüzde 48 değer kaybettiğine işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Türkiye olarak bizde de bazı dalgalanmalar oldu. Yüzde 1, yüzde 2 seviyesinde. Bunu fırsat bilenler 'Türkiye ekonomik krize gidiyor. Bu hükümet bir daha bu işin üstesinden gelemez' diye başladılar kampanya yapmaya. Sanki ülke krize girerse bunun sonuçlarından sadece AK Parti taraftarları etkilenecek, diğerleri etkilenmeyecek. Bu kadar sığ, bu kadar memleketin gerçeklerinden kopuk bir siyaset anlayışının, bir muhalefet anlayışının Türkiye'ye bir gelecek vadetmekten uzak olduğunu bir kez daha gördük. Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar. Ama yağma yok. Türkiye istikrarla güvenle konularına hakimdir. Merkez Bankası da hükümetimiz de ekonomi yönetimi de gereken tedbirleri anında almaktadır. Biz böyle engelleri çok gördük. 16 senede küresel türbülansların içerisinden ülkemizi selamete çıkararak bugünlere geldik. Ekonomik göstergelerimiz bu yaşananları doğrulamıyor."

"G20 ülkeleri içinde en büyük büyümeyi Türkiye gerçekleştirdi"

Türkiye'nin 2017'de yüzde 7.4 büyüdüğünü, G20 ülkeleri içinde en büyük büyümeyi Türkiye'nin gerçekleştirdiğini, ihracatın 36 milyar dolardan, 160 milyar dolarlara çıktığını söyledi.

Türkiye'nin turizmde güzel bir sene geçireceğini, rezervasyonların yüzde 50 arttığını anlatan Yıldırım, istikrar ve güven olan ülkede bunların olabileceğini, eğer huzur, barış varsa insanların bir ülkeye seyahat ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin geçen günlerde 22 milyar dolarlık nükleer santralin temelini attığını hatırlatan Yıldırım, aynı zamanda 18 Mart'ta dünyanın en uzun köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kazıklarının ayak temellerinin atıldığını anımsattı.

Yatırım ortamını iyileştirecek önemli düzenlemeler yaptıklarını, savunma sanayide üretimlerle, yerli ve milli sanayinin gelişmesi konusunda büyük mesafeler aldıklarını, yerlilik oranını yüzde 24'ten yüzde 65'in üzerine çıkardıklarını ifade eden Yıldırım, "Afrin, Fırat Kalkanı operasyonları, yurt içinde teröre karşı verilen amansız mücadele savunma sanayimizde elde ettiğimiz başarının büyük payı var. Şehitlerimiz elbetteki bizim başımızın tacıdır. Onlar ay-yıldızlı bayrağımızın parlayan yıldızıdır. Onlar bizim kalbimizdedir. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Gazilerimize hayırlı, güzel ömürler nasip eylesin." diye konuştu.

"Türkiye artık eski Türkiye değil"

Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a yaptıklarını, yedi tepeli İstanbul'da dev eserin yükseldiğini anlatan Yıldırım, bu sene sonunda ilk bölümünü açacaklarını söyledi.

Bütün bu olumlu gelişmelerin dünyada kriz ve karışıklıklar devam ederken "Türkiye'ye ne oluyor?", "Türkiye niye böyle büyük projeler yapıyor?" diye bazılarının canının sıkılmış olabileceğini dile getiren Yıldırım, "Onların canlarını sıkmaya devam edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Kimse kusura bakmasın. Türkiye artık eski Türkiye değil." diye konuştu.

"16 Nisan, Türkiye'nin yönetim sisteminde bir dönüm noktasıdır"

2017'de gerçekleşleştirilen referandumun, halkın zaferiyle sona erdiğini anlatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"FETÖ örgütünün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin arkasından ülkemiz bir yol ayrımına geldi. İstanbul 15 Temmuz gecesi ayaktaydı, Tuzla ayaktaydı o gece. Tuzla'da selalar dinmedi, ay-yıldızlı bayrak inmedi. Alçaklara gereken cevabı siz burada verdiniz.

16 Nisan, Türkiye'nin yönetim sisteminde bir dönüm noktasıdır. Türkiye, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar devam eden yönetim sistemini değiştirme kararı vermiştir. Parlamenter sistemden, başkanlık sistemine karar vermiştir. Bu kararın gereğini de önümüzde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber hayata geçireceğiz."

"Türkiye, darbe ve vesayet dönemlerine noktayı koydu"

Başbakan Yıldırım, 80 milyonun kazandığı bu büyük başarıyla Türkiye'nin darbe ve vesayet dönemlerine noktayı koyduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"28 Şubat darbesinin mimarları bugün ortaya çıkmış 'Biz bir şey yapmadık, biz darbe falan yapmadık. Biz uslu uslu durduk, biz suçsuzuz diyorlar.'. Ama bu millet unutmadı. '28 Şubat bin yıl devam edecek' dediklerini bu millet unutmadı. Zaman değişti, vakit geldi, şimdi hesabını yargıda veriyorlar. Şu, herkes tarafından bilinmelidir. Hiçbir şey karşılıksız kalmaz, er veya geç hesabı sorulur. Kamu gücünü kullanan biz de olsak, başkaları da olsa ilahi adalet ve hukuk devleti ilkelerine uygun hareket etmemiz gerekir. Çünkü adalet mülkün temelidir. Temeli olmayan bir devlet devam edemez. Tarih başta Erbakan Hocamız olmak üzere, milletin yanında olanları şerefle yad edecek. Erbakan Hocamızın ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Onun verdiği mücadele, bugün onun ruhunu yüceltecek bir noktaya gelmiştir. Millet iradesine kast eden darbeciler unutulup gidecek ama o mücadelenin kahramanları her zaman hatırlanmaya devam edecek."

Yıldırım, 2023'e doğru giderken 16 Nisan referandum kararıyla milletin güçlü iktidar, sürekli istikrar kararını verdiğini ifade ederek, böylece artık seçimler sonrasında vesayet odaklarının devreye girmeyeceğini, milletin kararının tek karar olacağını söyledi.

Muhabir: Güç Gönel, Zehra Melek Çat, Çiğdem Alyanak