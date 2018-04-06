Başbakan Yıldırım, "Suriye'de birçok devlet binlerce kilometre uzaklardan gelip güç savaşı verirken Türkiye, sadece 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, dünya barışı olsun' anlayışıyla mücadele ortaya koyuyor." dedi.

ULAN BATOR

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan'da Ulusal Yönetim Akademisi TİKA Projeleri toplu açılış programında konuştu.

TİKA'nın Moğolistan genelinde gerçekleştirdiği yatırımların 40 milyon dolar civarında olduğunu belirten Yıldırım, "2002'de kurulan Ulanbator Program ve Koordinasyon Ofisimiz bugüne kadar 550'nin üzerinde proje ve faaliyete imza attı. Sadece 2017'de 9 farklı şehirde tamamlanan 30 projenin az önce toplu açılışını yaptık. Bu projelerin tutarı 2,5 milyon dolardır." dedi.

"Gözlerine baktığınızda 'petrol' görüyorsunuz"

Yıldırım, "Orta Doğu'ya gelen ülkelerin gözlerine baktığınızda 'petrol' görüyorsunuz. Bu ülkeler aynı zamanda Afrika'da, gözlerine baktığınızda elmas, maden, doğalgaz görüyorsunuz, insanı göremiyorsunuz. Suriye'de birçok devlet, binlerce kilometre uzaklardan gelip güç savaşı verirken Türkiye, sadece 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, dünya barışı olsun' anlayışıyla mücadele ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.