CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Fotoğraf: AA/Murat Kula

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Beykoz 6. Olağan ilçe kongresinde konuşuyor.

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"Türkiye artık bir zihniyet değişimini yaşıyor"

Erdoğan kongre öncesinde Beykoz'da halka hitap etti.

"Türkiye artık bir zihniyet değişimini yaşıyor." şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bu zihniyet değişiminde kararı siz vereceksiniz. Bay Kemal CHP'si, onlar zihniyet değişiminden yana değil, hiçbir zaman olmadılar ki yine olmayacaklar. Ama biz artık bu makus talihi değiştireceğiz. İnşallah Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız."