CHP'de ittifak çalışmaları için Kılıçdaroğlu'na tam yetki

ANKARA

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde olağanüstü toplandı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, toplantıda seçim gündemiyle ilgili ihtiyaç duyulan acil konuların tamamını ayrıntılı şekilde ele aldıklarını söyledi.

PM'nin gelecek süreçte mümkün olan en geniş ittifak modelinin hayata geçirilmesi konusunda mutabakat içinde olduğunu belirten Tezcan, şunları kaydetti:

"Parti Meclisimiz, oy birliğiyle siyasi ittifak görüşmelerinin yürütülmesi, bununla ilgili gerekli her türlü işlerin, işlemlerin yapılması ve gerekli her türlü kararın alınması konusunda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi. Bugüne kadar yürütülen çalışmalar, bundan sonra da PM'nin kararı çerçevesinde yine Genel Başkanımız tarafından yürütülecek. Milletvekili aday saptama yöntemlerinde, Türkiye'de tüm seçim çevrelerinde merkez yoklamasıyla milletvekili adaylarının saptanmasına yine oy birliğiyle karar verdi. Milletvekili adaylık müracaatları 30 Nisan'da başlayacak, 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Adaylık müracaatları ve bu süreç içerisinde seçime kadar yapılacak diğer bütün işlemler konusunda yine PM oy birliğiyle Genel Başkanımıza yetki vermiştir."

Tezcan, PM toplantısının çok verimli geçtiğini belirterek, 24 Haziran seçimlerine giderken bütün CHP örgütünün irade birliğiyle bugünden itibaren alana çıkıp aktif biçimde çalışmaya başlaması gerektiğini söyledi.

"Uyum yasaları Meclis Grubuna yetki veriyor"

Tezcan, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı konusunda bir yetki verildi mi? Cumhurbaşkanı adayı ismi telaffuz edildi mi? Uyum yasalarında, 'cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde grup kararı aranır' hükmü var. Bu çerçevede CHP Grubu ne zaman toplanacak?" sorusu üzerine Tezcan, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda parti tüzüğünde hükmün bulunduğunu ancak uyum yasasının Meclis Grubuna yetki verdiğini kaydetti.

Bu çerçevede PM'de bir görüşmenin olmadığını ifade eden Tezcan, Meclis Grubunda yapılacak görüşme sonucunda adayın belirleneceğini dile getirdi.

Tezcan, bugünkü toplantıda cumhurbaşkanı adayının tespiti gibi bir konunun gündeme gelmediğini belirterek, "Muhtemel bütün adaylar çerçevesinde PM üyelerimiz değerlendirmeler yapmıştır. PM'de ortaya çıkan irade birliği, 'sonuç alacak modelleri ciddi biçimde değerlendirip hayata geçirmek gerekir' noktasındadır. İsimlere takılmama konusunda Parti Meclisi'nde bir ağırlıklı görüş ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

"Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda PM'nin eğilimi nasıl? Anamuhalefetin cumhurbaşkanı adayını tespit etme süreci ne zaman sona erecek?" sorusunu Tezcan, "PM, isimler üzerinde muhtemel sürece zarar verecek herhangi bir değerlendirme yapmaktan özenle kaçınmıştır. Devam eden bir ittifak görüşmeleri süreci vardır. Bu çerçevede PM üyelerimiz bu görüşmelerin gerekli verimlilik içerisinde geçmesini sağlamak için azami özen içerisinde olmuş, bu çerçevede isimler noktasında özel bir tartışma açmamıştır." diye yanıtladı.

"Görüşmeler devam edecektir"

Tezcan, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda geç kalınmış bir şeyin olmadığını, en uygun sürede adaylarını açıklayacaklarını söyledi.

"Adayınız Abdullah Gül de olabilir mi? Yoksa 'partili bir aday olsun' görüşü söz konusu mu?" sorusu üzerine Tezcan, "şu aday olmalı veya olmamalı" diye bu süreci rezerve eden herhangi bir görüşün oluşmadığını kaydetti.

PM üyelerinin bütün ayrıntılarıyla analiz yapıp, kendi bakış açılarını söylediğini belirten Tezcan, toplantıda, Kılıçdaroğlu'na sonuç alacak kombinasyonu yapma konusunda geniş bir yetki verildiğini dile getirdi.

"Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile tekrar bir araya gelecek mi?" sorusuna Tezcan, "Şu anda herhangi bir belirlenmiş takvim yok. Genel Başkanımız, Genel Başkanlıktan kaynaklanan yetkileri nedeniyle bu görüşmeleri yapıyordu. Bundan sonra da bunlara devam edecektir. PM'nin bu yetkiyi vermesi, bunu siyasi olarak da güçlendirme anlamı ve amacını taşımaktadır." yanıtını verdi.

"Toplumsal uzlaşmayı sağlayacak cumhurbaşkanı"

"CHP'nin cumhurbaşkanı aday profili nedir?" sorusu üzerine Tezcan, demokrasiye sahip çıkacak, kutuplaşmayı yok edecek, toplumsal uzlaşmayı sağlayacak, Türkiye'de huzuru tesis edecek, herkesi kucaklayacak, demokrasinin, TBMM'nin güçlü olmasını isteyen, kuvvetler ayrılığına saygılı, "yok edilen" demokrasiyi yeniden kurma konusunda ön açan bir cumhurbaşkanı profili istediklerini söyledi.

"Bu saydığınız özellikler doğrultusunda, Abdullah Gül'den bu sonucu alacağınızı görseniz Gül'den yana oy kullanır mısınız?" sorusuna karşılık Tezcan, bu süreci belirli bir noktaya kilitlemek istemediklerini ifade etti.

Tezcan, bütün kilitleri açacak anahtarlarla çok geniş bir süreç yöneteceklerini kaydetti.

Muhabir: Mehmet Tosun



