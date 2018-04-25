Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ile ilgili, "Önümüzdeki dönemde yeni projeleri hayata geçireceğiz. Tabii bunlardan en önemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geçiş olacak." dedi.

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yukarı Karabağ sorununu başından beri kendi sorunumuz olarak gördük. Yukarı Karabağ sorununun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkeleriyle ilgili Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ivedilikle çözümü en büyük arzumuzdur." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ile ilgili Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Tabii bunlardan en önemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geçişimiz olacaktır." dedi.