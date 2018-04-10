Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Guta ve Duma'daki kimyasal silah saldırısına ilişkin "Doğu Guta ve Duma, bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bunun bedelini kesinlikle ağır ödeyeceklerdir" dedi.

TBMM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Zeytin Dalı Harekatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4071 olduğunu bildirdi.

Doğu Guta ve Duma'daki kimyasal silah saldırısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Guta ve Duma, bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bunun bedelini kesinlikle ağır ödeyeceklerdir" dedi.

"Dağda aradığımız teröristlerin Avrupa'nın caddelerinde karşımıza çıkmasından bıktık"

Erdoğan, "Demokrasinin ve özgürlüklerin kalesi olduğu' iddiasıyla yola çıkan Avrupa'nın, terör örgütlerinin oyuncağı haline dönüştüğünü görmenin üzüntüsü ve öfkesi içerisindeyiz. Bizim dağda aradığımız terör örgütü mensuplarının, Avrupa ülkelerinin caddelerinde karşımıza çıkmasından artık bıktık, usandık." diye konuştu.