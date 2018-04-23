Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 milletvekilin partinden ayrılıyor, sözde İYİ Parti'ye geçiyor. Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi, bizim için gerçekten bir felaket." dedi.

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TBMM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 98'inci açılış yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunun ötesinde senin 15 milletvekilin partinden ayrılıyor, sözde İYİ Parti'ye geçiyor. Sözde İYİ Parti'de, bugün onların koltuklarında o geçenler var mıydı? Bugün oraya onlar oturdu mu? Bu nasıl bir iş? Bunun ahlaki bir yanı olabilir mi? Bunun Güneş Motel olayından çok daha öte bir durumu söz konusu? Parlamentomuzun bu duruma düşmesi, bizim için gerçekten bir felaket."

"Çözüm yeri sandıktır"

Seçmenin, gerekli cevabı sandıkta vereceğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ama 24 Haziran'da benim halkım, benim vatandaşlarım parlamentoyu bu derece kirli bir duruma düşürenlere gereken cevabı verecektir. Çünkü demokrasinin nezahati, nezaketi bu anlayışlarla olmaz. Onun için de bu işin çözüm yeri sandıktır. Sandıkta da 24 Haziran'da gereken dersi alacaklardır."

"Buyurun meydan"

Erdoğan, erken seçim kararına ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "Önce hep 'sandık sandık' dediler, şimdi 'baskın seçim' diyorlar. Siz istediniz, şimdi neden baskın seçim diyorsunuz? Biz de gönlünüzü yaptık işte. Hadi buyur, hayırlı olsun. 'Er meydanı' dediniz, buyurun meydan." dedi.

"YSK kararı cumartesi de verebilirdi"

YSK'nın, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine katılabilecek partilere ilişkin kararını 22 Nisan Pazar günü aldığını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YSK, mesala kararı cumartesi de verebilirdi. YSK kararı cumartesi verseydi belki o zaman bu 15'ler olayı olmayabilirdi. Gerek sözde İYİ, gerekse CHP bu zor duruma düşmeyebilirdi."