Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin ziyaretine ilişkin, "CHP'nin başındaki bu zat, 'parkayı ve postalı öğrenciliğimden beri giyiyorum' demişti. Siz teröristlerin, biz Mehmetçiğin parkasını ve postalını giyeriz aramızdaki fark bu" dedi.

TBMM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Zeytin Dalı Harekatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Zeytin Dalı Harekatı'na başladığımız 20 Ocak tarihinden bu yana, yurt içinde 209, Kuzey Irak'ta 341 olmak üzere 550 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Afrin harekatında şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 205'e ulaşmıştır." dedi.

Erdoğan "Rahmetli Özal'ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesinin kurulmasına karar verdik." dedi.

"Siz teröristlerin, biz Mehmetçiğin parkasını ve postalını giyeriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin ziyaretine ilişkin, "Bizim ziyaretimiz sırasında giydiğimiz kamuflaja da hayran kaldı herhalde. Onun için laf attı. Kendisine postal ve parka gönderme teklifinde bulunmuştum. Bunun üzerine CHP'nin başındaki bu zat, 'parkayı ve postalı öğrenciliğimden beri giyiyorum' demişti. Nihayet 40 yılda doğru bir söz etti. Biz de ona diyoruz zaten siz teröristlerin giydiği parkayı ve postalı giyersiniz. Biz Mehmetçiğin parkasını ve postalını giyeriz aramızdaki fark bu." diye konuştu.