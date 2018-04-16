Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti. Kabulde, Türkiye-NATO ilişkileri ile Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Fotoğraf: AA/ Murat Kula

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabulünde, Türkiye-NATO ilişkileri ile Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kabulde, NATO üyesi ülkelerin terörün her türüne karşı dayanışma ve kararlılıkla mücadele etmelerinin önemi vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stoltenberg Şam yönetiminin kimyasal silah kullanması sonrası ABD, İngiltere ve Fransa’nın operasyonuna ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Muhabir: Enes Kaplan