İSTANBUL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 54 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine "evet" diyen Başakşehirlilere şükranlarını sundu.

Erdoğan, her seçimde başarı çıtasını daha yükselterek, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaklarını ifade ederek, AK Parti'nin yorulmasını, tökezlemesini, pes etmesini bekleyenlerin şimdiye kadar hep hüsrana uğradıklarını kaydetti.

"Afaki sözlerle, milletimizden oy toplamanın peşine düşmedik"

Saldırılar karşısında geri adım atacaklarını, yılacaklarını düşünenlerin yanılmaktan bir türlü usanmadığını belirten Erdoğan, 1994'te Belediye Başkanı olduğu dönemde, 15, 16, 17 sene önce tarla ve bomboş arazi olan ilçenin bugünkü şehir haline getirildiğini anlattı.

Erdoğan, "AK Parti'yi engellemek için kırk takla atanlar, ilke, ahlak, değer, ne kadar kutsal varsa hepsini de ayaklar altına alanları evelallah bugüne kadar bozguna uğrattık, bundan sonra da bozguna uğratacağız. Medya operasyonlarıyla milletten, hayattan, Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk, üç beş köşe yazarının gaz vermesiyle iktidar hayali kuranları inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar vatandaşlara taahhüt ettiklerini er ya da geç bunu gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, "Afaki sözlerle, milletimizden oy toplamanın peşine düşmedik. Sırf bir kaç oy daha fazla alacağız diye ülkemizin geleceğini ipotek altına alan popülist söylemlere prim vermedik. Hele hele ana muhalefet gibi siyaseti yalan ticaretine asla çevirmedik. AK Parti son 15 yılda, ülkemize kazandırdığı eserlerle, doğrudan hayata dokunan projelerle, demokraside, hukukta, adalette, ekonomide, sağlıkta gerçekleştirdiği reformlarla milletimizin nazarından ibra olmuş, rüşdünü ispat etmiş bir partidir." ifadelerini kullandı.

"Gecikmenin bedelini ödedik"

Kanal İstanbul projesine değinen Erdoğan, "Şimdi Hedefimiz Kanal İstanbul'u da bu yıl içinde süratle başlayarak Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacağız., "Bu gecikmenin bedelini gördünüz değil mi? Ne oldu gecikmenin bedeli? İşte bir gemi geldi, yalıya girdi. Gecikmenin bedelini ödedik. Şu ne der, bu ne der gerek yok, biz ne deriz, buna bakacağız ve süratle Kanal İstanbul'u da inşallah bu yıl içerisinde başlayıp süratle bitirip ve buralar bambaşka olacak." diye konuştu.

"Şehadete yürüyenler kovalıyor, onlar kaçıyor"

Kongre öncesinde Başakşehir Stadyumu önünde halka seslenen Erdoğan, "Başakşehir'in böyle bir meydanında sizleri ben çok daha farklı görmek istiyorum. Size kar, bora, fırtına vızıltı gelir. Benim tanıdığım Başakşehir'e kar, bora, fırtına sükun bulacak, size dinsizler, imansızlar selam duracak." diye konuştu.

Afrin'de de aynı durumun yaşandığının altını çizen Erdoğan "Kuyruklarını iki bacaklarının arasına aldılar kaçtılar. Şu anda 4 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi. Niye? Şehadete yürüyenler kovalıyor, onlar kaçıyor. Hep söylüyoruz ya imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür." ifadelerini kullandı.

Bir toprak şehit kanıyla yoğrulmuyorsa oranın vatan olamayacağının altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yok. Paralel devletmiş, yok şu devletmiş, yok bu devletmiş anlamayız bunu. Paralel devlet nerede? Pensilvanya'da. Onunla beraber gitmek isteyenler buyursunlar gitsinler. Hatta bilet paralarını da veririz. Gitsinler. Bizim bu vatanda vatanını seven, milletini seven, bu vatan için feda-i can edebilecek vatandaşlara, millete, kardeşler topluluğuna ihtiyacımız var. Ben karşımdaki topluluğu işte böyle görüyorum."

