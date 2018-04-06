FETÖ'nün hakim ve savcı evlerine operasyon: 38 kişiye gözaltı kararı

FETÖ'nün hakim-savcı adayları için açtığı evlere ilişkin soruşturmada aralarında avukatların da olduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hakim ve savcı adayları için açtığı evlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, silahlı terör örgütü FETÖ'nün hakim ve savcılar için açtığı çalışma evlerine yönelik soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular ve ifadeler doğrultusunda, bazı şüpheliler tespit edildi.

Savcılıkça, bu evlerde yöneticilik yaptığı iddia edilen 25 şüpheli ile 13 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet ekiplerince şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 18 ilde operasyon başlatıldı.

Örgütün hakim-savcı adaylarına yönelik açılan evlerinde, ''Ser müdür, genel müdür, yönetici, fakülteci, izdivaçcı, bilgi işlem ve personel'' sorumlusu olarak adlandırılan 25 kişi ile bu evlerde kalan 13 avukatın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Muhabir: Muhammed Enes Can