İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 53 kişiye gözaltı kararı

İZMİR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan zanlıların verdikleri bilgi ve ifadeler doğrultusunda, daha önce haklarında herhangi bir işlem yapılmayan ve örgütün kripto yapılanması içinde yer aldığı iddia edilen 53 kişi hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.

Çoğunluğu muvazzaf subay zanlıların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda, haklarında gözaltına verilen zanlılardan 34'ü yakalandı. Adreslerinde bulunamayan diğer zanlılar aranıyor.

Muhabir: Ömer Süt