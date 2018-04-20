Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin "Ne parlamento bundan sonra cumhurbaşkanını seçime götürür ne de cumhurbaşkanı parlamentoyu götürür. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin son erken seçimidir." dedi.

ANKARA

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor ve değerlendirmelerde bulunuyor.

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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Eğer 16 Nisan referandumu olmasaydı bugün erken seçim kararı olmazdı. Olaylara bakmak lazım, birisi 15 Temmuz, birisi 16 Nisan referandumu, birisi de sınırlarımızdaki olaylar." dedi.

"Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin son erken seçimidir"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin "Ne parlamento bundan sonra cumhurbaşkanını seçime götürür ne de cumhurbaşkanı parlamentoyu götürür. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin son erken seçimidir." diye konuştu.

Bakan Yılmaz, "AK Parti, MHP, CHP çok net şekilde 'hodri meydan' dediler, 'hadi seçim' dediler. Dolayısıyla da böyle seçime 'hodri meydan, hadi gidelim' dendikten sonra 'erken seçim' veya 'baskın seçim' gibi bir tabirin doğru olmadığını düşünüyorum." dedi.

Liselere girişte isteğe bağlı merkezi sınav

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, liselere girişte isteğe bağlı merkezi sınava başvuru sayısının 996 bine ulaştığını açıkladı.

Yılmaz'ın açıklamaları AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanıyor, "@anadoluajansi" Twitter hesabından da anlık olarak takip edilebiliyor.