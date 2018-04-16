Fotoğraf: AA/Emrah Yorulmaz

İSTANBUL

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük Binası'nda "Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu panelde konuştu.

#Canlı: #BaşbakanYıldırım, "Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu panelde konuşuyor https://t.co/uq32g96xul — AA Canlı (@AACanli) 16 Nisan 2018

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin, "Biz mükemmeli arasaydık, iyiyi bulamazdık. Mükemmel iyinin düşmanıdır. İyiyi bulmakla yetindik diye düşünüyoruz. Bunu getirdik. İleride aksaklık olursa bundan sonra gelen babayiğitler de onun gereğini yaparlar. Biz bir adım attık. 94 yıllık alışkanlığı, yönetim alışkanlığımızı darbelerle vesayetlerle müdahalelerle artık milletin gına getirdiği bir yönetim anlayışını değiştiriyoruz." dedi.

"Yunanistan'a tavsiyemiz kışkırtmalardan uzak durması"

Panelin ardından bir gazetecinin "Son dönemde Yunanistanlı yetkililerin bölgede gerginliği arttıran açıklamaları var. Dün akşam da Yunanlı gençler Ege'deki bir adaya Yunan bayrağı dikme girişiminde bulundu. Gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Yıldırım, Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği arttırmaya, kışkırtmaya yönelik komşu ülke Yunanistan'ın birtakım faaliyetlerinin olduğunu söyledi.

Son zamanlarda bu ihlallerde artışların göze çarptığını ifade eden Yıldırım, "Özellikle aidiyeti, sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Onlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım, yine Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalığa Yunan bayrağı dikme girişimi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine de sahil güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar ve oradan o bayrağı kaldırdılar. Bizim Yunanistan'a tavsiyemiz; iyi komşuluk ilişkileri içinde gerginliği arttıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması, komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini özellikle bekliyoruz. Şartlar ne olursa olsun bu yönde yapılacak oldu bittilere, fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız. Bunun bilinmesini isteriz."

Muhabir: Çiğdem Alyanak