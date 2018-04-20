'Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 250 terörist etkisiz hale getirildi'

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'nda yaptığı konuşmada, "Ecdadımızdan aldığımız ilham ve yaşadığımız coğrafyanın hakikatleri ışığında deprem araştırmaları ve hazırlıkları konusunda Türkiye'yi Japonya gibi bu işte zirve yapmış ülkelerin seviyesine çıkarmakta kararlıyız." dedi.

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 250 olduğunu bildirdi.

"Bölgemizde Suriye ve Irak merkezli bir yeniden tanzim projesinin hayata geçirilmeye çalışıldığı anlaşılıyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Burada da tabi Türkiye olarak bize görünen o ki ciddi manada bir yük düşecek. Bu projenin ülkemizle ilgili ayaklarının bulunduğu açık. Tabi bu hesapları yapanlar, Türkiye'yi eski Türkiye sanıyorlar. Dışarıdan dayatılan senaryolara teslim olan o Türkiye artık geride kaldı."

Erdoğan, "Öyle bir ana muhalefetimiz var ki sağ olsun, onlar da ikide bir 'hodri meydan' dedi. Madem bu kadar 'hodri meydan' diyorsunuz, 'buyurun meydan' demek durumunda kaldık." ifadesini kullandı.

'Bu makamın hırslısı konumunda olsak 1,5 yıl daha devam edebilirdik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı olarak benim şu anda önümde 1,5 yılım daha var. Yani bu makamın, bu koltuğun hırslısı konumunda olsak, 1,5 yıl daha devam edebilirdik. Böyle bir hırsın içinde değil ama yaptığımız bütün bu hesaplar neticesinde bu sıkıntılar bizim ülkemize, milletimize bir bedel ödeteceği endişesiyle dedik ki bu adımı atalım."

"Bulunduğumuz coğrafya ve ülkemizin içinden geçtiği dönemin hassasiyeti, hızlı kararlar vermemizi ve bunları dirayetle uygulamamızı gerektiriyor." diyen Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmemizin gerisinde de en çok bu ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Erken seçim kararı her ne kadar bizim arzumuzla ortaya çıkmamış bulunsa da yeni yönetim sisteminin bir an önce devreye girmesini sağlayacak olması bakımından çok ama çok isabetli. Bu kararla aynı zamanda ülkemizle ilgili senaryoları altüst ettik. 24 Haziran'da seçim yapma kararını bir çeşit depreme hazırlık faaliyeti olarak görüyorum." dedi.