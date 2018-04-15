ODTÜ ormanı projesinde görev alan emekli ormancı Tek, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün torunu, CHP Ankara Milletvekili Bilgehan ile bir araya gelerek, İnönü ile ilgili anılarını paylaştı.

ANKARA - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanı projesinde görev alan emekli ormancı Hüseyin Tek, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün torunu, CHP Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'a dedesiyle ilgili anısını anlattı.

Bilgehan, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki makamında, emekli ormancı Tek'le bir araya geldi.

Bilgehan, ailesiyle geçen hafta sonu ODTÜ ormanıyla çevrili Eymir Gölü kıyısında yürüyüş yaparken projede çalışanlar ile eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Kurdaş'ı andıklarını ifade etti.

Ormanın oluşturulmasına vesile olanlara rahmet dilediklerini anlatan Bilgehan, eve döndüğünde bir gazetede, emekli ormancı Tek'in, dedesi İnönü'yle ilgili anılarını, ODTÜ ormanının nasıl kurulduğuna ilişkin açıklamalarını içeren haberi gördüğünü, bunun çok güzel bir tesadüf olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bilgehan, bunun üzerine Tek'i ağırlamak ve anıları paylaşmak isteğiyle davette bulunduğunu ve bir araya geldiklerini belirtti.

Tek de davetten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Bilgehan'a teşekkür etti.

ODTÜ ormanı projesinde yaptığı çalışmaları dile getiren Tek, çalışmaları sırasında İnönü ve Kurdaş'ın bölgeyi ziyarete geldiğini ve kendilerinden bilgi aldığını söyledi.

Tek, kıraç arazide ve açık alanda fidan dikimi yapıldığına tanık olan İnönü'nün, çalışanların talebi üzerine içme suyu tankeri temin ettiğini anlattı.

"Bütün ağaçların Türkçe ve Latince adını biliyordu"

İnönü'nün daha sonra eşi Mevhibe İnönü ile birlikte tekrar ziyarete geldiğini ifade eden Tek, şöyle konuştu:

"Bir kilometrelik yol yapmıştık. O yoldan ikisi birlikte yanlarında koruma olmadan geldi. Mevhibe Hanım'ın elini öptüm, 'Hoşgeldin teyzecim' dedim. 'Hoşbulduk evladım' dedi. Paşaya 'Hoşgeldiniz' dedim. 'Evladım size bir su tankeri gönderdim, aldınız mı?' diye sordu. 'Aldık paşam' dedim. 'Evladım o gün beni çok duygulandırdın. Sakarya'da ben de dereden su içtim' dedi. 'Tankeri görebilir miyiz?' dedi. Tankeri görmeye gittik. Tankerin yanına diktiğim ağaçları Latince isimleriyle birlikte sordu, bildim. Bütün ağaçların Türkçe ve Latince adını biliyordu."

Bilgehan da dedesi İnönü'nün uluslararası üne sahip botanikçi Prof. Dr. Esad Mühlis Oksal'dan Atatürk Orman Çiftliği'nde uygulamalı botanik dersleri aldığını, bu nedenle de birçok ağaç türünü ve florayı Latince adıyla bildiğini, doğaya tutkusu olduğunu aktardı.

Daha sonra Bilgehan, anneannesinin hikayesini anlattığı "Mevhibe" isimli kitaptan dedesi İnönü'nün doğa sevgisi ve ağaç konusundaki bilgisine ilişkin bölümleri okudu.

Tek de çalıştığı döneme ait belgeleri ve fotoğrafları Bilgehan'a gösterdi.

Bilgehan, İsmet İnönü'yle çektirdiği bir fotoğrafı kendisine hediye eden Tek'e anneannesinin hayatını kaleme aldığı "Mevhibe" isimli kitabı takdim etti.