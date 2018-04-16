AA foto muhabirinin 'Işıklar ve Gölgeler' fotoğraf sergisine yoğun ilgi

ANTALYA
Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla dün açılışı gerçekleştirilen sergide kentin tabiatını, tarihi dokusunu ve kültürünü anlatan 75 fotoğraf yer alıyor.
Kentte yaşayan vatandaşların büyük ilgi gösterdiği fotoğrafları, şehri ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler de geziyor.
Turistler, beğeniyle izledikleri görsellerden bol bol fotoğraf çektiriyor.
Sergi alanında ayrıca Antalya Valiliğince hazırlatılan ve 6 dilde seslendirilen "Antalya Merhaba" isimli tanıtım filmi de ziyaretçilerle paylaşılıyor.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki sergi 22 Nisan'a kadar gezilebilecek.
Muhabir: Orhan Çiçek