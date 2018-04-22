Farklı kategorilerde 25 ödülün verildiği "ESKADER 2017 Kültür Sanat Ödülleri"nde bu yıl "Üstün Hizmet Ödülü"ne Yalçın Tura, Turan Oflazoğlu ile Beşir Ayvazoğlu değer görüldü.

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl verilen "ESKADER 2017 Kültür Sanat Ödülleri" sahiplerini buldu. ( Aişe Hümeyra Bulovalı - Anadolu Ajansı )

İSTANBUL

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl verilen "ESKADER 2017 Kültür Sanat Ödülleri" sahiplerini buldu.

Farklı kategorilerde 25 ödülün verildiği tören, İstanbul Sultanahmet Vakfı'nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan ESKADER Başkanı Şerif Aydemir, her yıl ödül töreninde gündemdeki konular üzerine bir manifesto okuduğunu belirterek, "Bugün ellerimizin, kelimelerimizin ve niyetlerimizin şiir kokmasını istiyoruz." dedi.

Aydemir, konuşmasında Hafız Şirazi'nin "Bir yerde gören göz yoksa, orada güzellik ve çirkinlik eşittir." sözüne atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

"Güzelliği övmek, çirkinden ayırmak ve ona vefa göstermek bir marifetti. Gene bizim kadim medeniyetimizin köşe taşlarından olan Kutadgu Bilig'de Yusuf Has Hacip der ki 'Sadece yiyen, doyan ve yatan hayvandır.' İnsan iyi ve güzel işler yapmalıdır. Bu itibarla iyiye, doğruya, güzele kimi meftun görürsek, tarihimizi, kültürümüzü, sanatımızı kısaca kendi gök kubbemizin samanyolundan bize kim gülümsüyorsa elimizi ona uzatırız, uzatmak da zorundayız."

Ödüle değer bulunanlar

Farklı alanlarda değerlendirilen yazılı eserler arasında bu yıl "Araştırma-İnceleme" kategorisine "Şair-Sosyolog Kemal Tahir" kitabıyla Muhammed Hüküm, "Biyografi" dalında "İbnü'l-Emin Mahmut Kemal İnal" kitabıyla Dursun Gürlek, "Çocuk Edebiyatı" dalında "Türkçenin Muhafızları" kitabıyla Özgür Aras Tüfek, "Deneme" dalında "Kırklandım" kitabıyla Funda Özsoy Erdoğan ödüle değer görüldü.

"Düşünce” dalında ise bu yıl "İslam Düşünce Atlası" ile ödül alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Halil Üçer de konuşmasında atlasın, İlmi Etütler Derneği tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nın destekleriyle hazırlanan 4 yıllık bir proje sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Törende ayrıca "Gezi" kategorisinde "Bir Şehir Durduğunda" kitabıyla Hande Topbaş, "Halk Bilimi" dalında "Anadolu Türk Masallarından Derlemeler" eseriyle Prof. Dr. Necati Demir, "Hikaye" dalında "Atları Uçuruma Sürmek" kitabıyla Emir Gürdamur, "Roman" dalında "Mavi Turna" kitabıyla Hakan Kağan, "Röportaj" dalında "Bitmeyen Röportajlar" eseriyle Bahtiyar Aslan, "Şiir" dalında "Yan Tesir" kitabıyla Hüseyin Akın ve "Şehir Kitabı" dalında Sinan Yılmaz "Üsküdar Kitabı"yla bu yıl ödül aldı.

Bu yıl "Müzik" dalında "Gönül Makamı" çalışmasıyla Savaş Şafak Barkçin, "Klasik Türk Sanatları" dalında Muhammet Mağ, görsel sanatlar arasından "Resim" dalında ise Rauf Tuncer ödüle layık görüldü.

"Kurum" dalında "Sivas 1000 Temel Eser"le Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, "Kültür Mirası" dalında "Sırat-ı Müstakim"i tekrar okuyucuyla buluşturan Bağcılar Belediyesi, "Televizyon Kültür Yayıncılığı" dalında TRT Haber'de yayınlanan "Kitaphane" programı ve "Yerel Yayın Faaliyeti" dalında da Kayseri'de yayın yapan "Şehir Dergisi"ne de ödüle değer bulundu.

Törende, "Dergi" kategorisinde edebiyat dergiciliği alanında "Mahalle Mektebi", şehir dergiciliği alanında da "Şehir ve Kültür" dergisi ödül almaya hak kazandı.

Bu yıl "Üstün Hizmet Ödülü"ne besteci, müzikolog ve müzik teorisyeni Yalçın Tura, yazar, şair ve eleştirmen Turan Oflazoğlu ile edebiyatçı, şair, yazar ve gazeteci Beşir Ayvazoğlu değer görüldü.

"ESKADER 2017 Kültür Sanat Ödülleri" kapsamında "Özel Ödül"e ise törene sağlık sorunları sebebiyle katılamayan tarihçi-yazar Mehmet Niyazi Özdemir layık bulundu.

Muhabir: Aişe Hümeyra Bulovalı