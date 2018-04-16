Nilgün Alp ve Atölye Hiç öğrencileri tarafından hazırlanılan sergi, Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda 30 Nisan'a kadar görülebilecek.

İSTANBUL

"Yeditepe Bienali" kapsamında Nilgün Alp ve Atölye Hiç öğrencilerinin hazırladığı "Hiç'ten Gelen Dualar" adlı tezhip sergisi sanatseverlerle buluştu.

Sergi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı (KTSV) iş birliğiyle, Anadolu Ajansı'nın Global iletişim ortaklığında düzenlenen bienal kapsamında Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda açıldı.

Açılışa katılan İstanbul Valisi Vasip Şahin de sergiyi gezerek, eserler hakkında bilgi aldı.

Tezhip sanatçısı Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergideki eserleri öğrencileri ile birlikte 7 yılda tamamladıklarını söyledi.

Çalışmaların bir proje sonucu ortaya çıktığını aktaran Alp, "Proje kapsamında hat ve tezhip sanatlarını, Kuran-ı Kerim içerisindeki dua ayetleri ile birleştirerek daha sonra levhalar haline getirerek, bir katalog olarak basıp halkın hizmetine sunmayı amaçladık." dedi.

Alp, kataloğun aynı zamanda bir dua kitabı olacağına dikkati çekerek, "Yani bu katalogla, insanlar hat ve tezhibin değişik örneklerini, çalışmalarını görsünler hem sanat hem de dua kitabı niteliğinde faydalanacakları bir esere sahip olsunlar istedik. Aynı zamanda görsel olarak da yaptığımız bu sanatları tanısınlar, görsünler istedik. 7 yıl önce de bu fikirle yola çıktık." diye konuştu.

Ankara'da çalışmalarını sürdüren Alp, 13 kişilik öğrenci grubuyla sergiye katıldıklarını belirterek, serginin yakın bir zamanda Ankara'da da izlenime sunulacağını sözlerine ekledi.

Bienal kapsamında bugün 3 farklı serginin açılışı yapıldı

Bienalin küratörü Serhat Kula ise serginin Kuran-ı Kerim içerisindeki duaların ve Esmaül Hüsna'nın klasik olarak hat ve tezhip çalışmaları ile ele alındığı bir çalışma olduğunu anlattı.

Bugün Bienal kapsamında Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi'nde açılışı yapılan Ayten Tiryaki ve öğrencilerinin hazırladığı "Tiryaki Art" grup tezhip sergisi açılışına ilişkin ise Kula, şu bilgileri verdi:

"Sergide hat ve tezhip sanatının ince ve nadide eserlerini gördük. Aynı zamanda sergi içerisinde bir icazet töreni de oldu. İcazet geleneksel sanatlarımızda bir diploma kurumu aslında. Hocadan talebeye doğru devam eden, yüzyıllardır süren bir gelenek. Bu geleneği de bu sergi içerisinde 4 talebenin teslim alması adına bir merasim düzenlendi."

Kula, sergi kapsamında gerçekleştirilen icazet törenine Hasan Çelebi, Prof. Uğur Derman ve Çiçek Derman'ın konuk olduğunu da aktardı.

Bienal kapsamında aynı zamanda bugün Şehnaz Özcan ve öğrencilerinin tezhip ve minyatür eserlerinden oluşan "Kabus-u Azat" adlı serginin açılışı 2. Beyazıt Türk Hamamı Müzesi'nde yapıldı.

"Kabus-u Azat" sergisinde yer alan eserlerin ise metaforik olarak insanların iç dünyasında yaşadığı sıkıntıları ve bilinçaltı korkuları gibi farklı konuları anlattığına işaret eden Kula, "Sergide vampirler, canavarlar gibi birbirinden değişik yaratıkların aslında minyatürle nasıl bir güzellik oluşturabileceğini gözlemlemiş olduk." şeklinde konuştu.

Nilgün Alp ve öğrencilerinin hazırladığı sergi, 30 Nisan'a kadar görülebilecek.

Muhabir: Aişe Hümeyra Bulovalı