İstanbul'da Narnia Günlükleri müzikali sahnelendi

Fotoğraf: AA/Hilal Uştuk

İSTANBUL

Clive Staples Lewis'in yazdığı oyunu yöneten Sabri Özmener prömiyer öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada oğluna hediye etmek üzere yola çıktığını belirterek, "Narnia Günlükleri, bütün dünyada filmleri çekilmiş, kitapları okunmuş ve tiyatro sahnesine taşınmış bir eser. Kitabı ve filmi çok ünlü. Temelde anlatılan şey ise sevgi. Sevgiyle bu dünyada çözülemeyecek bir şeyin olmadığı, masum, inançlı ve yüreğinde insan, hayvan ve doğa sevgisi olan herkesin bütün zorlukları aşabileceğini anlatan, küçük bir kız çocuğunun hayalinden herkese hayal kurduran bir oyun." diye konuştu.

Oyunda 41 kişilik bir kadronun görev aldığının altını çizen Özmener, "7 Mayıs'ta 15 yıldır devam eden "Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" için Van'a gideceğiz. Van'daki çocuklara oynayacağız. Bu da bizim için büyük bir kıvanç olacak." dedi.

Özmener, 6 kişilik bir orkestranın da oyunda canlı müzik performansı sergilediğine işaret ederek, 23 şarkı olduğunu dile getirdi.

❮ ❯ Narnia Günlükleri müzikali sahnelendi İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan "Narnia Günlükleri" müzikali, Devlet Tiyatrosu Cevahir Sahnesinde sanatseverlerle buluştu. ( Hilal Uştuk - Anadolu Ajansı ) 15.04.2018 Hilal Uştuk 1 / 9

"Biraz Alice Harikalar Diyarında'yı andırıyor"

"Kunduz" rolünü canlandıran ve yönetmen yardımcılığı görevini üstlenen Ömer Hüsnü Turat da yaklaşık 2,5 aylık bir çalışmanın sonunda eseri sahneye koyduklarını aktararak, "Narnia 5 kitap ve 4 filmden oluşan bir klasik. Hobbit'lerde nasıl ki Orta Dünya yaratılmış, bu oyunun yazarı da Narnia diye bir dünyayı yaratmış. Fantastik bir öykü. Biraz Alice Harikalar Diyarında biraz da Orta Dünya ve Hobbitleri andırıyor ama bizi tamamen dünyanın gerçekliğinden alıp fantastik bir dünyaya götürüyor. Eğlenceli. Broadway'de müzikali yapılmış." ifadelerini kullandı.

Turat, eserde rol alan oyunculara da değinerek, şöyle konuştu:

"Çok genç arkadaşlarla çalışıyoruz. Çok güzel bir ekibimiz var. Çok heyecanlılar. İçleri çok dolu ve çok keyifliler. Dansları, müzikleri ve oyunculuğu bir araya getiren zor bir iş. Bir oyuncunun hayatında yapmak isteyeceği bir güzellik. Ben de iyi ki bu işin içindeyim ve böyle güzel bir yönetmenle çalıştım. Muhteşem bir orkestramız ve koreografımız var. Dünya tatlısı bir ekibimiz var."

Oyunda yapay kar yağdırılıyor

Yardımcı yönetmen Sevinç Erol ise oyunda derin bir konunun işlendiğini söyleyerek, "Oyunda, aslında zaman yok. Zaman içinde geziyoruz. Anlar var. Anın tadını çıkarmak gerektiği anlatılıyor. İyilikle, kötülerin iyiliğe çevrildiği anlatılıyor. Narnia dünyasını tamamen iyilerle dolduran bir oyun." değerlendirmesinde bulundu.

Irita Kutchmy'nin oyunlaştırdığı eserde, dolaptan geçerek Narnia ülkesinin sonsuz kışında kendilerini bulan çocuklar, cadının zulmünden ülkenin kurtulması için yaşadıkları ele alınıyor.

Yapay kar kullanılan oyun, yarın, 21-29 Nisan arası her gün 14.00'te 14, 17, 18, 19, 20 ve 21 Nisan'da ise 19.00'da sahnelenecek.

Muhabir: Hilal Uştuk