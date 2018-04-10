Japonya'dan havalanan barış kuşları Samsun'a konacak

Samsun Bilim ve Sanat Merkezinin hazırladığı, Japonya Kyoto Üniversitesi, Kyoto Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsü'nün desteklediği proje ile 2 bin 19 turna origamisi barış heykeline dönüştürülecek.

SAMSUN - Fatih Mehmet Kürkçü

Samsun Bilim Sanat Merkezi, Samsun'dan tüm dünyaya barış mesajı vermek için "Allı Turna Selam Söyle Dünyaya" projesi başlattı.

Terör ve savaş mağduru çocuklara dikkati çekmek için Japonya'da Hiroşima'da 2 yaşındayken evinin yanına atılan atom bombası nedeniyle radyasyona maruz kalan ve 12 yaşında yakalandığı amansız hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Sadako Sasaki'nin hikayesinden yola çıkılarak projenin simgesi turna origamisi seçildi.

Japon inanışına göre, origamiden bin turna kuşu yapınca dileğinin kabul olacağına inanan Sasaki, hastanede kağıttan turna kuşları katlarken, hikayesi tüm dünyaya yayıldı. Sasaki, bin turna kuşu yapamadan hayata gözlerini yumdu ancak postacılar dünyanın her yerinden gönderilen binlerce turna origamisini hastaneye taşıdı. O tarihten sonra ise Japon kültüründe turna origamisi barışı simgeler oldu.

Proje kapsamında Samsun'daki öğrencilerin yanı sıra Japonya başta olmak üzere çeşitli Türk devletleri ve Avrupa ülkelerinden öğrenciler origami tekniğiyle yaptıkları turna kuşlarının kanadına barış mesajları yazarak Samsun'a gönderecek.

Dünya çocuklarının yapacağı origamiler, proje çerçevesinde Samsun Büyükşehir Belediyesince metalden yapılacak ve boyu 2 metreyi aşacak turna kuşunun üzerine yapıştırılacak. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919 yılının 100. yılına atfen 2 bin 19 turna origamisi kullanılarak oluşturulacak heykel bu yıl yapılacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sergilenmeye başlanacak. Heykelde kullanılmayan origami turna kuşları ise uçakla gökyüzünden kentin üzerine bırakılacak.

Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Aydın Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladıkları "Allı Turna Selam Söyle Dünyaya" projesi ile çocuklarla dünyaya barış mesajı vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Projede hem yurt dışındaki hem de yurt içindeki gönüllüleri ve öğrencileri turna kuşu katlamaya davet ettiklerini anlatan Peker, "Origami tekniğiyle turna kuşu katlanıyor. Kuşun bir kanadına ad, soyad ve tarih atılıyor diğer tarafına bir şehidimizin adı ya da vatan, millet, bayrak sevgisi, terörün lanetlenmesi, barış konulu bir mesaj yazılacak. Bunlar bizim posta adresimize gönderilecek." dedi.

Toplanan kağıt turna kuşlarının metalden yapılacak turna kuşunun üzerine yapıştırılarak barış heykeline dönüştürüleceğini ifade eden Peker, projenin 19 Mayıs'a yetiştirileceğini belirtti.

"Yakın zamanda Suriye'de çocukların nasıl öldürüldüğünü gördük"

Projenin sosyal medyada da yürütüleceğini vurgulayan Peker, şunları kaydetti:

"Biz herkesin, 'hashtag 2019 turna uçur' hesabından origami tekniğiyle katladığı turna kuşunun videosunu barış mesajıyla birlikte paylaşmasını istiyoruz. Samsun'dan tüm dünyaya bir barış mesajı vermek istiyoruz. Her zamankinden daha çok barışa ihtiyacımız var. Bir an önce terörün durması gerekiyor. Terör üzerinden ulus devletlerin birbirleriyle hesaplaşmasının bitmesi gerekiyor. Burada mağdur çocuklar var. Yakın zamanda Suriye'de çocukların nasıl öldürüldüğünü gördük. Bu mesajı çocuklar üzerinden tüm dünyaya vermek istiyoruz. Barış gelsin, çocuklar ölmesin ve dünyada adil bir düzen oluşsun istiyoruz."

Şu ana kadar binin üzerinde turna kuşunun katlandığını dile getiren Peker, projeye Japonya'nın yanı sıra Türk cumhuriyetleri, Rusya, Çin, Belçika ve Almanya gibi ülkelerden de destek geldiğini aktardı.

"Dünyamız kan yerine çiçeklerle donansın"

Samsun Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden Nesrin Katra Aytaç ise barışın sembolü olan turna kuşlarıyla dünyaya barış mesajları vereceklerini söyledi.

Projeye katılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Aytaç, yaptığı turna kuşuna "Dünyamız kan yerine çiçeklerle donansın" mesajını yazdığını belirtti.

Öğrencilerden Beril Akbulut da tüm dünyada barışın hakim olmasını, çocukların ölmemesini istediklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Mehmet Selim Öztürk, projenin dünyanın birçok ülkesinden katılım sağlanarak hayata geçirileceği için heyecanlı olduklarını ifade etti.