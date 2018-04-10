'Kardeşim İçin Der'a' filminin galası Suriye'de yapıldı

GAZİANTEP

Suriye’deki iç savaşın çıkışını ve devamındaki gelişmeleri ele alan "Kardeşim İçin Der'a" filminin galası Suriye’de gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile çok sayıda davetlinin katıldığı gösterim Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılan Çobanbey bölgesindeki AFAD Lojistik Merkezi’nde yapıldı.

TRT'nin katkılarıyla çekilen filmin gösterimi öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, bugüne kadar çok sayıda esere destek verdiklerinin altını çizerek, Kardeşim İçin Der'a filmine de çok değer verdiklerini söyledi.

Suriye’deki iç savaşın 7 yıldır devam ettiğine vurgu yapan Eren, "Bugüne kadar Suriye'deki iç savaşı içeriden veren olmamıştı. Bu eser de bu boşluğu dolduruyor. Henüz Türkiye’de sinemaseverlerle bu tarz bir film buluşmamıştı. Bizim bu bölgeyi anlamız lazım. Hiç kimse bu hayatta vatansız kalmak istemez. Burada olanların ve vahşetin neticesinde milyonlarca insan vatansız kaldı. Bu işin nasıl başladığını ve neler yaşandığını, Esed zulmünü konu alan bir film yapmak istedik." ifadelerini kullandı.

Eren, gerçekten güzel bir işin ortaya çıktığını ve 13 Nisanda sinemaseverlerle buluşacağını sözlerine ekledi.

"Dışarıdan izleyince akvaryumdan balıkları izliyormuş gibi oluyor"

Yönetmen Murat Onbul, çekimlerin oldukça yoğun geçtiğini ve zaman kaybetmek istemediklerini dile getirdi. Bölge halkının da bu konuda kendilerine çok yardımcı olduğunu aktaran Onbul, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapımcı Halis Cahit Kurutlu da Suriye'nin Cerablus bölgesinin Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirildiğine işaret ederek, bunun ardından alt yapıdan güvenliğe, çeşitli çalışmaların hayata geçirildiğini vurguladı.

Oyuncu İlker Kızmaz, filmde Suriyeli Türkmen "Ali" karakterini canlandırdığını söyleyerek, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra Suriye'ye dönen Ali'nin yaşadığı zorlukları anlatmaya çalıştığını kaydetti.

Gaziantep ile Suriye'de çekimlerin tamamlandığını aktaran Kızmaz, Suriye'de film çekmenin oldukça anlamlı olduğunu vurguladı.

Kızmaz, bir gazetecinin "7 yıldır televizyondan izlediğiniz bir bölgede sahne almak nasıl bir duyguydu?" şeklindeki sorusu üzerine, "Dışarıdan izleyince akvaryumdan balıkları izliyormuş gibi oluyor ama olaya biraz daha dahil olduğunuzda insanların neler yaşadığını kendi ağızlarından dinliyorsunuz. Bunlarla yüzleşmek bizim için biraz değişik bir tecrübe oldu. Hatta ağır oldu. Umarım filmde de bu insanların yaşadıklarını yansıtabilmişizdir. Tek umudumuz da bu." dedi.

Filmde "Cemal" karakterini canlandıran oyuncu Cem Uçan da, filme ilişkin "cesaret isteyen işler" değerlendirmesinde bulunarak, emeği geçenlerin tarihe tanıklık ettiğini ifade etti.

Oyuncu Berna Koraltürk ise filmde aksiyon sahnelerinde yer alamadığını dile getirerek, duygusal bir insan olması nedeniyle filmin bazı sahnelerinde zorlandığını kaydetti.

Muhabir: Kerem Kocalar