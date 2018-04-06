'Klasik Türk Musikisinde Diyarbekirli Bestekarlar' konseri düzenlendi

DİYARBAKIR

Merkez Kayapınar Belediyesi ile Adalet ve Medeniyet Derneği iş birliğiyle Kayapınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Klasik Türk Musikisinde Diyarbekirli Bestekarlar" konserinde 18. ve 19. yüzyılda yaşayan Diyarbakırlı bestekarların eserleri seslendirildi.

Kayapınar Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Ozan Balcı, sanatseverle buluşmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, konsere katılan sanatseverlere teşekkür etti.

Bilim, kültür ve sanatın bir milletin ruhu ve özü olduğunu dile getiren Balcı, insana, bilime, bilgiye, kültüre, doğaya dost belediye olarak Diyarbakır'ın 18. ve 19. yüzyıldaki bu güzel eserleri besteleyen bestekarları anmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Onların şahsında sanatçılarımızı anmak ve bunları bir kitap haline getirmekten gurur duyuyoruz. Belediye olarak ilk bastığımız eser de bir müzik eseri. Diyarbakır'ı Diyarbakır, ülkemizin ayrılmaz parçası yapan zümrüt gibi parlatan kadim kültür birike birike bugüne geldi. İnsan aklının, zekasının en yüksek ürünlerini sanatçılarımız sergiledi." ifadelerini kullanan Balcı, bu ve buna benzer güzel etkinliklerin memleketin birliğine, beraberliğine hizmet etmesi temennisinde bulundu.

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Araştırma Görevlisi Harun Korkmaz da Seyyid Nuh'un Diyarbakır'ın yetiştirdiği en güzide ve 17. 18. yüzyılın önde gelen bestekarlarından biri olduğunu söyledi.

"Bu musikinin sözleri bazen Farsça bazen de Arapça olabiliyor. Bu musikiden zevk almak isteyen insanların bu dillere vakıf olmasalar da aşina olmaları gerekiyor. Melodik bakımında çok zengin, usul diye adlandırdığımız ritim kalıpları bakımından çok çeşitli ve doğu müzikleri arasında seçkin bir yeri olan klasik Türk musikisidir." diyen Korkmaz, burada üretilen eserlerin Osmanlı İmparatorluğunun pek çok yerine yayıldığını kaydetti.

Özellikle bu kültürün merkezi olan İstanbul'da başta Seyyid Nuh olmak üzere Diyarbakırlı bestekarların eserlerinin okunduğunu bildiren Korkmaz, şöyle konuştu:

"200-300 yıllık kaynaklarda pek çok yerin ismi geçmezken pek çok yerde Diyarbekir, Diyarbekirliler, Diyarbekri gibi ifadelere rastlanmakta. Biz bu kültürü günümüze ne kadar taşıyabiliyoruz. Hiç şüphesiz ne kadar taşıdığımız bile söz konusu değil. Tamamen kaybetmek üzereyiz. Besteledikleri eserler musikimizde nota kullanmadığımızdan dolayı büyük oranda kaybolmuş. Toplam 10 kadar eser Diyarbekirli bestekarlara ait. Konserin düzenlenmesinin nedeni bu bestekarlarımızı hemşehrilerine tanıtmak. Kabirlerini kaybetmiş olsak da bu şehirde meftun bulunan büyük bestekarları, musiki ve sanat adamlarını tanıtmak istiyoruz."

Korkmaz, bestekar Seyyid Nuh isminin bir kültür merkezine verilmesi temennisinde bulundu.

Daha sonra 18. ve 19. yüzyılda yaşayan Diyarbakırlı bestekarların eserleri İstanbul Radyosu sanatçısı ve Topluluk Şefi Mustafa Doğan Dikmen ve Harun Korkmaz tarafından seslendirildi, klasik Türk musikisi konseri verildi.

Muhabir: Şükrü Gündüz