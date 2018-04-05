Tuğrulhan'ın 'Gönülden Nefese' albümü tanıtıldı

İSTANBUL

Neyzen Tuğrulhan'ın (Şen) "Gönülden Nefese" adlı ilk albümünün tanıtımı yapıldı.

Üsküdar Belediyesi'nin destekleriyle Valide Sultan Gemisi'nde gerçekleştirilen tanıtım konserine, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra birçok davetli katıldı.

Tuğrulhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, profesyonel müzik hayatını 11 yıldır sürdürdüğünü belirtti.

Bugüne kadar enstrümantal eserler icra ettiğini, albümler ve konserlerde yer aldığını aktaran Tuğrulhan, oyun müzikleri ve özel projeler de ürettiğini dile getirdi.

"Her eserin bir hikayesi var"

Tuğrulhan, albümdeki bestelerin tamamının kendisine ait olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Albüme adını veren 'Gönülden Nefese', albümdeki tek enstrümantal eser. Nasıl ki bir şair şiirlerinin derlenmesini, bir yazar da yazılarının kitaplaşmasını hayal ediyorsa benim de hayalim, dünyaya bir eser, bir hoş seda bırakabilmek adına yaptığımız besteleri albüme taşımaktı. Yarın çocuğum büyüdüğünde bu albümü dinlesin istedim. Hatta albümün içerisinde 'Aşk-ı Neva' isimli bir eserimi de Şevval Neva ismindeki kızıma ithaf ettim. Bu albüm içerisinde ona bir şarkı hediye ettiğim için ileride babasıyla gurur duyacaktır."

Albümdeki her eserin bir hikayesinin olduğuna dikkati çeken Tuğrulhan, "Mazlum coğrafyalarda zulüm gören, şehit düşen kardeşlerimize ithaf ettiğimiz bir eser var. Bütün gençlere ithaf ettiğimiz 'Gençlik Türküsü' var. O coğrafyalarda zulme 'dur' demesi gereken bizim gençlerimiz. Dünya bizi bekliyor. Bizim gençlerimiz kendilerinde o heybeti, hiddeti görüp dünyaya dur diyebilsin diye sanatımla onlara seslendim." ifadelerini kullandı.

Tuğrulhan, ailesine teşekkürlerini ileterek, "Yaklaşık 3 ay yoğun bir tempoda çalıştık. Stüdyoya kapanıp eve gidemediğimiz günler oldu. Ailem büyük bir fedakarlık gösterdi. Onların bu fedakarlığı bu desteği olmasaydı belki de bir yerlerde pürüz olacaktı." diye konuştu.

"Ölümsüzler Kervanı"nın klibi yayınlanacak

"Berekat Yayın Yapım" etiketiyle çıkan "Gönülden Nefese" albümünde 7 eser bulunuyor.

Albümde, Tuğrulhan'ın kaleme aldığı eserlerin yanı sıra Yunus Emre, Niyazi-i Mısri ve Lütfi Arslan'ın eserleri yer alıyor.

Aranjörlüğünü Caner Gökdemir'in üstlendiği albümün müziklerini Serdar Seçme, Kaan Ceylani, Salih Yurttaş, Onur Nak, Özdemir Güz, Çağlar Kaya, İbrahim Turgut Avşaroğlu ve Gündem Yaylı Grubu icra ediyor.

Albümde yer alan "Ölümsüzler Kervanı" isimli eser için hazırlanan klip, hafta sonundan itibaren dijital platformlarda yayınlanacak.

Muhabir: Musa Alcan