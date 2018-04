Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, "Türkiye'de at binmek ya sosyete sporu ya da köylü işi olarak görülüyor. Bu doğru bir şey değil. Bizim ecdadımız, at üstünde kıtalar dolaşmış ve tarihin gördüğü en iyi okçuları yetiştirmiştir." dedi.

Erdoğan, Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Cumhurbaşkanlığı himayesinde Konya Büyükşehir Belediyesi ve Okçular Vakfı iş birliğinde düzenlenen 6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Konya bölge elemelerinin açılışına katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, Fetih Kupası'nın dünyada geleneksel ve olimpik okçuluğun bir arada yarıştığı en büyük turnuva olma özelliğine sahip olduğunu belirtti.

Dünyanın dört bir yanından geleneksel okçulukla ilgilenen sporcuların Fetih Kupası'nda İstanbul'da yarışabilmek için kıyasıya bir mücadele içinde olduğunu anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Davet alabilmek için yarışıyorlar. Hakikaten dünyada geleneksel okçuluk denilince İstanbul tarihte olduğu gibi yeniden bir referans ve merkez haline gelmiş durumda. Elbette bunun merkezi de Fatih Sultan Mehmet'in fetih öncesinde namazgahını kurduğu ve fetihten sonra da okçuluk için vakfettiği ok meydanı semtindeki Okçular Tekkesi'dir."

Erdoğan, Fetih Kupası'nın dört bölge elemesini yaptıklarını aktararak, ilk elemeyi de Malatya'da gerçekleştirdiklerini anımsattı.

"Ecdadımız çok köklü bir inancın savunucuları olmuşlardır"

Dördüncü elemeyi de Bursa'da yapacaklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Burada geleneksel okçuluk ve daha geniş anlamda geleneksel sporlarla yapmaya çalıştığımız şey, değerlerimizin ihyasıdır. Bizler derin bir geçmişe sahibiz ve çok büyük bir ecdadın torunlarıyız. Bizim ecdadımız çok köklü bir inancın savunucuları olmuşlardır. Dünyanın dört bir yanında at binmiş, kılıç kuşanmış ve ok atmışlardır. Bunu da dünyanın her tarafına barış ve huzur götürmek için yapmışlardır. Yaratıcımızın ulu mesajını insanlara ulaştırmak için yapmışlardır. Bugün egemen güçlerin yaptığı gibi masum ve mazlum insanları katletmek için değil onları özgürleştirmek için savaşmışlar, cihat etmişler ve mücadele etmişlerdir. Yeniden inşallah bu çalışmalarımızla, bu değerlerimizi aktarmanın gayreti içerisindeyiz."

"Hem at binmede hem de ok atmada birinci sırada olacağız"

Bilal Erdoğan, elemelerin yarın hedef ve menzil atışları ile devam edeceğini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'de at binmek ya sosyete sporu ya da köylü işi olarak görülüyor. Bu doğru bir şey değil. Bizim ecdadımız, at üstünde kıtalar dolaşmış ve tarihin gördüğü en iyi okçuları yetiştirmiştir. Bugün de hem at binmede hem de ok atmada birinci sırada olacağız. Bu gericilik değildir. Hem at bineceğiz hem ok atacağız aynı zamanda bugünün en iyi bilimini, fennini de başarmak zorundayız. Bize 'siz Müslüman olduğunuz için geri kaldınız' dediler. Ecdadımız 12, 13 ve 14. yüzyılda batının fersah fersah ötesinde bilim üretirken aynı zamanda İslami ilimlerde de zirvedeydiler. Demek ki, gelişmişliğin dinle diyanetle alakası yok. Biz hem inançlı olacağız hem değerlerimizi yaşatacağız hem de bilimde fende batının ilerisine geçme mücadelesini vereceğiz."

Konuşmaların ardından Erdoğan, at üzerindeki kemankeşlerin gösterisini izledi ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Programa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Muhabir: Engin Özekinci