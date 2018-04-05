Yağlı boya eserleriyle 15 Temmuz'u unutturmuyorlar

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde görevli iki eğitmen, FETÖ'nün darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için o güne dair yaşanan acı olayları yağlı boya tablolarında resmediyor.

Fotoğraf: AA/Emrah Yaşar

ESKİŞEHİR - Emrah Yaşar

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde görevli iki resim eğitmeni, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişimini unutturmamak için o gün yaşanan acı olayları yağlı boya tablolarıyla resmediyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşananlar ve halkın darbecilere karşı verdiği mücadele, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde görevli iki resim eğitmeni tarafından yağlı boya tablolarda ölümsüzleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o gece cep telefonu aracılığıyla halka seslenişinden, insanların üzerilerine sürülen tankın halk tarafından ele geçirilmesine kadar birçok önemli gelişme, resim eğitmenleri tarafından tuvale yansıtılıyor.

Enstitü Müdürü Durna Gülşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağlı boya tabloların ilgi gördüğünü söyledi.

Resim eğitmenleri Melike Küçüksu ve Ayşe Tuzsız ile bu projeye başladıklarını ifade eden Gülşen, şunları dile getirdi:

"Bu projemiz asla bitmeyecek. Kurumlardan ve sivil toplum kuruluşlarından resimlere büyük ilgi var. Her kurumumuza bu tabloyu asmak istiyoruz. Burada el emeği, göz nuru var. Burada görevli arkadaşlarımız aylarca çalışıp böyle güzel bir eseri ortaya çıkarıyor. Tabloda yer alan kişilerin tamamı hayal ürünü sadece Cumhurbaşkanımızın ve o gece şehit olan kahraman askerimiz Ömer Halisdemir'in yüzü birebir aynı. Kimsenin yüzünü tuvale yansıtmadık. Yapılan bu çalışmalar biz var oldukça devam edecek. Bu geceyi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Geçtiğimiz yıl nisan ayında başladığımız çalışmalar kapsamında 5 eserimiz ortaya çıktı ve onlar da kurumlarda yerlerini aldı."

"Kompozisyonu kendimiz oluşturduk"

Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğretici olarak görev yapan Melike Küçüksu da Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu olduğunu belirterek, "15 Temmuz" denildiği zaman insanların hafızalarında birçok resmin canlandığını ve o anlara ilişkin pek çok görselin insanların hafızasında yer ettiğini kaydetti.

O gece kamyonu süren kadın imgesi, Boğaziçi Köprüsü'nün askerler tarafından ele geçirilmesi gibi imgeleri tuvale yansıttıklarını anlatan Küçüksu, şunları ifade etti:

"Yağlı boya resim tablomuzda, insanların hafızalarında yer eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin bombalanması, Cumhurbaşkanımızın halka hitabı gibi birçok önemli anı resmettik. Biz de yaptığımız bu çalışma ile yaşananları ölümsüzleştirmiş olduk. Yaptığımız eseri hiçbir yerden almadık. Kompozisyonu kendimiz oluşturduk. Tuvale vurduğumuz her fırça darbesinde yaşanan acı olaylar bir kez daha gözümüzde canlanıyor. Bizler, tarihe kara bir leke olarak geçecek terör örgütünün yapmış olduğu bu darbe girişimini yağlı boya tablolarımızla asla unutturmayacağız."