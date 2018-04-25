AA Haber Akademisi'nin EPİAŞ eğitimi tamamlandı

Fotoğraf: AA/Metin Pala

İSTANBUL

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi tarafından, Enerji Piyasaları İşletmeleri AŞ'nin (EPİAŞ) kurumsal iletişim çalışanlarına yönelik düzenlenen "Kurumsal Habercilik Eğitimi" gerçekleştirilen sertifika töreniyle sona erdi.

11-25 Nisan'da gerçekleştirilen eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verildi. AA Haber Akademisi desteğiyle EPİAŞ'ın kurumsal iletişim çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim, AA Finans Haberleri Editör Yardımcısı Hasan Arslan’ın verdiği dersle tamamlandı.

Çalışanlar, sertifikalarını, AA Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş, EPİAŞ Strateji Geliştirme Direktörü Avni Çebi ve AA Finans Haberleri Editör Yardımcısı Hasan Arslan'ın elinden aldı.

Çetinkuş, AA'nın kurumlar talep ettiği sürece kurumsal habercilik hafızasını aktardığını belirterek, "Şimdiye kadar onlarca farklı kurumumuza bu eğitimleri aktardık. Hem basın birimlerinde çalışan hem de diğer birimlerde çalışan arkadaşlara yazılı haber, fotoğraf, yeni medya, medyada algı yönetimi, medya hukuku gibi ihtiyaç duyulan eğitimleri veriyoruz." diye konuştu.

Çebi ise "Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her tarafımız medya. Sürekli bilgi alışverişi yapıyoruz. Bu bilgi alışverişinin yoğun olduğu bir dünyada gerçek doğru bilgiye, başkalarının özlük haklarını ve kamu hukukunu da koruyan bir bilgi kaynağına ulaşmak çok önemli. Medya okur-yazarlığı eğitiminin herkese verilmesi lazım. Bizlerle tecrübelerini paylaşan AA'ya teşekkür ederim." yorumunu yaptı.

30 saat pratik ve teorik ders verildi

Katılımcıların, kurum içi ve kurum dışı yazışmalarında kurumsal ortak bir dil kullanmaları, sosyal medya paylaşımlarında kurumsal çizgiyi yakalayabilmeleri, geleneksel ve yeni nesil medya araçlarından en doğru şekilde faydalanabilmelerinin amaçlandığı eğitim, iki hafta sürdü.

Eğitime katılacaklarının eksik yönleri tespit edilerek oluşturulan eğitim planı kapsamında, 30 saat pratik ve teorik ders verildi.

"Haber Yazım Teknikleri", "Enerji Haberlerinde Algı", Fotoğraf İndeksleme ve Arşiv" ile "Sosyal Medya ve Yeni Medya Uygulamaları" başlıkları altında gerçekleştirilen derslerde, uygulamalı olarak işlendi.

Muhabir: Handan Güneş