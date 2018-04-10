AA ile KAZINFORM arasında işbirliği anlaşması imzalandı.İşbirliği anlaşmasıyla iki haber ajansı arasında Türkçe, Kazakça, İngilizce ve Rusça haberler ile sınırlı sayıda fotoğraf ve görüntü değişimi gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı ile Kazakistan'ın Ulusal Haber Ajansı Uluslararası Enformasyon Ajansı (KAZINFORM) arasında AA İstanbul Ofisi'nde iş birliği anlaşması imzalandı. İmza sonrasında, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya (sol 5), Anadolu Ajansı İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu (sağda), Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan (sağ5), Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Ümit Sönmez (sol3), Kazakistan'ın Uluslararası Enformasyon Ajansı (KAZINFORM) Birinci Genel Müdür Yardımcısı Daniyar Uteshev (sol 4) ve beraberindeki heyet ile hatıra fotoğrafı çektirdi. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

İSTANBUL

Anadolu Ajansı (AA) ile Kazakistan'ın ulusal haber ajansı olan Uluslararası Enformasyon Ajansı (KAZINFORM) arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

AA İstanbul Ofisi'nde düzenlenen anlaşma törenine, AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan, Pazarlama ve Satış Direktörü Yılmaz Yaman, Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu Müşaviri Bauyrzhan Abdrakhmanov, müşavir yardımcıları Damir Amanbayev ve Yerkegali Yeltai, KAZINFORM Birinci Genel Müdür Yardımcısı Daniyar Uteshev, KAZINFORM İngilizce Haberler Editörü Almas Zhexenbekov ve Kazak Türkleri Kültür Vakfı Müdürü Anara Baizhanova katıldı.

AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, iki ajans arasındaki işbirliği görüşmelerinin bir süredir devam ettiğini belirterek, anlaşmayı nihayete erdirmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kazakistan'ın büyük bir coğrafya olduğuna değinen Özkaya, Türkiye ve Kazakistan arasında tarihsel bağlar bulunduğunu dile getirdi.

Özkaya, "Orta Asya'da Anadolu Ajansı'nın faaliyetlerinin artırması düşüncesindeyiz. Orada üretilen haberlerden hem istifade etmek hem de bu haberlerin dünya kamuoyuna duyurulmasında Anadolu Ajansı olarak görev üstlenmek istiyoruz." dedi.

KAZINFORM Birinci Genel Müdür Yardımcısı Daniyar Uteshev de Türkiye ve Kazakistan'ın uzun yıllardan bu yana akrabalık ilişkileri olduğunu vurgulayarak, "Anadolu Ajansı gibi uluslararası bir kurumla işbirliğinden mutluluk duyuyoruz. Biz de yakın zaman içinde 100 yaşına geldik ve 100 yıllık bir kurum olduk. Yeni atılımlar içerisindeyiz. Anadolu Ajansıyla hem haber alışverişi anlamında hem de her türlü işbirliğinde beraber yürümekten onur duyarız ve mutlu oluruz." diye konuştu.

Özkaya ve Uteshev, daha sonra işbirliği anlaşmasını imzaladı.

Anlaşma

İşbirliği anlaşmasıyla AA ile KAZİNFORM arasında Türkçe, Kazakça, İngilizce ve Rusça haberler ile sınırlı sayıda fotoğraf ve görüntü değişimi gerçekleştirilecek. Taraflar iki ülke ve iki haber ajansı arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalarda bulunacak.

AA ile KAZINFORM arasında daha önce mevcut işbirliği anlaşmasının imzalanmasına zemin hazırlayan 2014 tarihli bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Muhabir: Andaç Hongur