AA'nın 'Muhabir' kitabı Medya Okulu öğrencilerine dağıtıldı

AA tarafından hazırlanan "Muhabir" kitabı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile UMED iş birliğiyle yeni nesil iletişimciler yetiştirilmesi amacıyla açılan Medya Okulu'ndaki katılımcılara hediye edildi.

DİYARBAKIR

Anadolu Ajansı (AA) tarafından geleneksel gazetecilik kurallarının yanı sıra yeni medya okurlarının beklentileri dikkate alınarak hazırlanan ve habercilikte yeni bir kılavuz olan "Muhabir" kitabı, geleceğin iletişimcileri için "başucu kitabı" olarak yerini aldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde ders kitabı olarak okutulmaya başlanan "Muhabir" kitabı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile UMED iş birliğiyle merkez Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi'ndeki Medya Okuluna katılan iletişimcilere dağıtıldı.

Medya Okulu'nda ders vererek yeni nesil iletişimcilerin yetişmesine katkı sunan AA Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin, "Muhabir" kitabının 98 yıllık birikimin ürünü olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansının tarihi birikiminin yanı sıra son dönemdeki teknolojik donanımıyla da habercilik anlamında devrim yaptığını belirten Gültekin, "Muhabir kitabı, AA'nın üst yönetiminden her bireyine kadar özveri ile hazırlanmıştır. Bu kitap, geleceğin muhabirleri için başucu kitabı olacak kapsamda hazırlandı. 'Haber nedir?' diyen bir kişi, bu kitapta, haber nedir, haberin toplanma aşamaları, hazırlanışı, sunuluşu, sıcak haberde gösterilmesi gereken refleksler gibi haberciliğin A'dan Z'ye tüm bilgilerine ulaşabilecek." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'daki eğitim programı kapsamında AA'nın sağladığı katkıya değinen Gültekin, "Burada derslere katılan arkadaşlarımız geleceğin muhabirleri olmaya aday. Bu süreçte Muhabir kitabını gençlere armağan eden başta AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'na, kitabın hazırlanmasında emeği geçen AA ailesine, bu eğitim programını hazırlayan UMED Başkanı Aslan Değirmenci, TRT Diyarbakır Bölge Müdürü Hamit Yaz ve tecrübelerini paylaşan gazeteci meslektaşlarıma teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Eğitimciler Abdulhamit Güler ve Adnan Karakaş da AA'ya kitabın hediye edilmesinden dolayı teşekkür etti.

"Bu kitap bize haberin yazımından aktarımına kadar her alanda bilgi veriyor"

Radyo ve Televizyonculuk Bölümü mezunu ve UMED eğitiminden yararlanan Yağmur Ensari de "Muhabir" kitabını incelediğini söyledi.

Kapsamlı şekilde hazırlanan kitabın özellikle arka sayfalarındaki gramerle ilgili bölümünün ilgisini çektiğini belirten Ensari, "Bu kitap bize haberin yazımından aktarımına kadar her alanda bilgi veriyor. Haber yazınca hangi kelimeleri kullanmamız gerekiyor, onlara önem verilmiş. Bize değer katacağına inanıyorum ve Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum" dedi.

"Muhabir" kitabının kapsamının geniş olduğuna değinen Medya Okulu öğrencilerinden Adem Aygün de kendilerine sağladığı katkılardan dolayı UMED ve AA'ya teşekkür etti.

Katılımcılardan İsmail Kasırga da "Bu kitap bize haberciliğin gerekleri, hukuksal boyutları ve haberin kaynağına nasıl ulaşacağımıza dair bilgiler verecek." dedi.

"Muhabir" kitabını inceleyen katılımcılar, daha sonra birlikte fotoğraf çektirdi.