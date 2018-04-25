AA'nın yıllık olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı

ANKARA

Anadolu Ajansı (AA) Türk Anonim Şirketinin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

AA toplantı salonundaki toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Kızıldağ, Anadolu Ajansının içerik üretiminde geçen yıla oranla yüzde 8'lik artış sağlandığını belirtti.

Toplam 1,5 milyon içeriğin kullanıcılara sunulduğunu ifade eden Kızıldağ, "Anadolu Ajansı tarihindeki en yüksek seviyeye çıkmış olduk. Bu, herkes için bir rekor oldu." dedi.

Geçen senenin en önemli faaliyetlerini ise dünyanın iki farklı ucunda, coğrafyasında yeni bölge merkezleri açılması ve yeni haber dillerinin yayına alınması olarak değerlendiren Şaban Kızıldağ, "Bu kapsamda İspanyolca ve Endonezce dillerini yayın dillerimiz arasında kattık. Türkiye'nin sesini Pasifik ve Latin Amerika bölgelerine ulaştırdık. İki yeni yayın dilinin eklenmesiyle bugün itibarıyla toplam 13 dilde yayın yapıyoruz." diye konuştu.

Kızıldağ, Anadolu Ajansının 16 Nisan'daki referandum sürecini başarıyla tamamlandığını dile getirerek, "Önümüzde 24 Haziran seçimleri var. Tüm birimlerimiz seçim için çalışmalara bugün itibarıyla başlamış durumda, her türlü hazırlığımızı yaptık." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansının yurt içi ve yurt dışındaki yapılanmasına ilişkin de bilgi veren Şaban Kızıldağ, şunları söyledi:

"Çalışmalar sonucunda 100 ülkede temsilciye, yurt dışında 41 merkezde ofise, yurt içinde toplam 82 ofise ulaştık. Haber operasyonlarının dışında önemli etkinliklerde de sponsor olarak yer aldık. 2017 yılı boyunca ulusal ve uluslararası 33 farklı etkinliğin sponsoru, uluslararası 3 toplantının ev sahibi ve fotoğraf sağlayıcılığı görevini üstlendik. Istanbul Photo Awards yarışmasının 3'üncüsünü gerçekleştirdik. Dünya genelinden 25 bin fotoğrafla başvuru aldık, yarışmanın kazanan fotoğraflarıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da, ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde sergiler açtık. Geçen yıl, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında yurt içinde 81 ve yurt dışında 70 şehirde darbe girişiminin fotoğraflarından oluşan sergiler düzenledik."

Kızıldağ, 6 Nisan'da Anadolu Ajansının kuruluşunun 98'inci yıl dönümünün kutlandığını anımsatarak, "Bağımsız Türkiye'nin en köklü kurumlarından olan Anadolu Ajansı, inşallah 100'üncü yılına girdiğinde dünyada örnek ve model bir haber ajansı olacaktır, buna da hep beraber şahitlik edeceğiz." şeklinde konuştu.

Toplantıya, Şaban Kızıldağ'ın yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri Ali Türker Pirtini, Bahadır Saraçgil ve Muhammed Salih Demirkan, Hazine Müsteşarlığı temsilcileri Şerife Nur Boyacıoğlu, Ferdi Yöndemli, Hediye Esra Karaman, diğer hissedarlardan Atilla Onuk, Mehmet Dülger, Esin Baysuğ Katoğlu, Yasemin Selmanoğlu, Elvan Eda Ersoy ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, AA İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Mücahit Muhammed Soykan, AA Pazarlama ve Satış Direktörü Yılmaz Yaman, AA Hukuk İşleri Müdürü Şerife Gül Arıman, AA Finans Direktör Vekili İsmail Yiğit Aşkın ile bağımsız denetleme kurulu üyesi katıldı.

AA'nın geçen yılki çalışmaları ile gerçekleştirilecek atılımlarına ilişkin bilgi verilen Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu faaliyet ve denetçi raporlarıyla, bilanço ve kar-zarar hesapları müzakere edildi.

Toplantıda, Muhammed Salih Demirkan yeni Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu.

Muhabir: Sarp Özer