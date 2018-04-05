Adalet Bakanı Gül, "Anadolu Ajansı'nın ilkeli duruşunu koruyarak, çağın gereklerine göre kendisini sürekli yenileyeceğine ve markasını daha da büyüteceğine olan inancım tamdır." dedi.

ANKARA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı'nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Anadolu Ajansı'nın ilkeli duruşunu koruyarak, çağın gereklerine göre kendisini sürekli yenileceğine ve markasını daha da büyüteceğine olan inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği tebrik mesajında, AA'nın, güvenilir, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla dünyada etkin olduğunu belirtti.

AA'nın, istiklal ve istikbal mücadelesinin verildiği Kurtuluş Savaşı döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, milletin gelişmelerden haberdar edilmesi gayesiyle kurulduğunu hatırlatan Gül, AA'nın, bu mücadelenin en güçlü sesi olduğunu vurguladı.

Kuruluşundan bu yana geçen 98 yılda kendisini sürekli yenileyen ve daha da güçlenen AA'nın çalışmalarının gururlandırdığına işaret eden Gül, AA'nın 13 dilde yayın yaptığını kaydetti.

Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Ajansı, ekonomiden politikaya, enerjiden kültür sanata, spordan teknolojiye, kısaca hayatın her alanındaki haber ve analizleriyle çok başarılı bir medya faaliyeti içerisindedir. Anadolu Ajansı'nın ilkeli duruşunu koruyarak, çağın gereklerine göre kendisini sürekli yenileyeceğine ve markasını daha da büyüteceğine olan inancım tamdır."

Gül, başta Şenol Kazancı olmak üzere, bugüne kadar genel müdür olarak görev yapanlar ile tüm AA çalışanlarını kutladı.

Muhabir: Kemal Karadağ