Fotoğraf: Dursun Aydemir

Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezinde bir kilise haftalardır çok sayıda göçmene ev sahipliği yapıyor. Aslında uzun yıllardır Brüksel'de yaşayan, normalde evlerde veya apartmanlarda oturan ancak hiçbir resmi belge olmadan hayatlarını "kağıtsız" şekilde sürdüren göçmenler hükümetin dikkatini çekebilmek amacıyla kilisedeki eylemini sürdürüyor. Avrupa'nın kalbi sayılan Brüksel'deki Saint-Jean-Baptiste au Beguinage Kilisesi'nin geçici misafirleri, 24 gün önce burada yaşamaya başladı. Kimisi 20 yıldan fazla süredir resmi belge sahibi olmadan Belçika'da yaşamını sürdürüyor ve bu nedenle "kağıtsız" olarak adlandırılıyor. Kilise yönetiminin izniyle daha önce de "kağıtsız" göçmenlerin eylemlerine sahne olan 17. yüzyıldan kalma ibadethaneye "yerleşen" 17 milletten yaklaşık 270 kişi, Belçika hükümetinden yetkililerin kendileriyle görüşmesini ve oturma izni verilmesini bekliyor. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )