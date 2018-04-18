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Almanya Kupası'nda ilk finalist Bayern Münih oldu
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Panathinaikos, Real Madrid'e şans tanımadı
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CSKA zorlansa da kazanmayı bildi
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Lalelerin gece güzelliği
Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi’nde bulunan lale tarlası gece yıldızlarla birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Yavuz Görür - Anadolu Ajansı )
18.04.2018
Yavuz Görür
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