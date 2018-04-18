fotoğraf / yaşam
Lalelerin gece güzelliği
Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi’nde bulunan lale tarlası gece yıldızlarla birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Yavuz Görür - Anadolu Ajansı )
18.04.2018 Yavuz Görür
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