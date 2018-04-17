AB Bakanı Çelik, "Türkiye'yi rakip gören bir AB, Balkanlar'da 'soğuk savaş' siyasetini ve 90'lı yılları diriltmek isteyenlerin arzu ettiği siyaset tuzağına düşer." dedi.

ANKARA

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Yunanistan, Fransa ve Avusturyalı siyasetçilerin Türkiye karşıtı değerlendirmelerine ilişkin, "Türkiye'yi rakip gören bir AB, Balkanlar'da 'soğuk savaş' siyasetini ve 90'lı yılları diriltmek isteyenlerin arzu ettiği siyaset tuzağına düşer." ifadesini kullandı.

Çelik, AB ülkelerindeki bazı siyasetçilerin son dönemde Türkiye'ye ilişkin sözlerini Twitter hesabında paylaştığı mesajlarla değerlendirdi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın "tahrik ve agresifliğin kudret alameti olmadığını" söylediğini belirten Çelik, "Bu sözü kendi Savunma Bakanı duymalı, ezberlemeli ve her gün tekrarlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Avusturya'nın AB’den Sorumlu Bakanı Gernot Bluemel'in "Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması gerektiği" şeklindeki sözlerine işaret ederek, "Bu söz yeni değil, Avrupa'daki bütün ırkçılar, AB düşmanı aşırı sağcılar, göçmen düşmanları ve İslam düşmanları her gün söylüyor bunu." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Balkanlar'ın yüzünü Türkiye ya da Rusya'ya dönmesini istemem" sözlerini değerlendiren Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bu söz, Balkanlar tarihini bilmemek ve ders çıkarmamakta ısrarcı olmak anlamına gelir. Türkiye'nin Balkan perspektifi her zaman istikrar ve barıştan yana oldu. Balkanlar konusunda AB ve Türkiye'yi karşıt kamplar gibi görmek çok büyük yanlış olur. Balkanlar'da barış ve istikrar isteyen herkesin Türkiye'yi en yakın ortak olarak görmesi gerekir. Aksi bir yaklaşım basiretsizlik olur. Balkanlar konusunda Türkiye'yi kendine zıt yerde konumlamak AB için kayıp olur. Türkiye Balkanlar'da istikrar ve barışın kilit aktörüdür. Türkiye'yi Balkanlar konusunda ortak olarak görmeli AB. Türkiye'yi rakip gören bir AB, Balkanlar'da 'soğuk savaş' siyasetini ve 90'lı yılları diriltmek isteyenlerin arzu ettiği siyaset tuzağına düşer..."

Muhabirler: Ömer Faruk Yıldız, Nazlı Yüzbaşıoğlu