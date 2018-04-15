Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Sosyal politikalar alanında yaptığımız değişim ve dönüşüm, tüm dünyada takdir topladı. Biz gece gündüz demeden, milletimiz için çalıştık. Sizlerle birlikte geleceğin güçlü Türkiyesini kuracağız." dedi.

İSTANBUL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Gençler sizin için 2053, 2071 hedeflerini ortaya koyduk. Allah'ın izni ile ülkemizi dünyanın en güçlü ekonomisi içine hep birlikte sokacağız." dedi.

Maltepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Maltepe 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Bakan Kaya, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Gençler ve kadınlarla gurur duyduğunu belirten Kaya, önlerinde iki önemli seçimin bulunduğunu söyledi.

Üstlerindeki yükün ağır olduğuna dikkati çeken Kaya, "Bunun bilincindeyiz ve farkındayız. İnşallah sizlerle birlikte Maltepe'yi önce yerel seçimlerde kazanacağız ve AK Belediyecilikle buluşturacağız. Sevgili gençler, Maltepe'de tüm gönüllere dokunmaya hazır mıyız? Hanım kardeşlerimiz sizler Maltepe'de kapı kapı dolaşacaksınız. Cumhurbaşkanımız, 'Siyasi hayatımda en büyük desteği hanım kardeşlerimden aldım.' diyor. Bu sözleri karşısında yükümüz daha ağır. AK Partili kadınlar tüm kapıları çalacak ve tüm gönüllere gireceğiz." diye konuştu.

Çocukların, gençlerin ve tüm Türkiye'nin geleceği için çalıştıklarını anlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin geleceği için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız 2023 hedefleri ortaya koyduğunda, '2023 çocuk uzak' demişlerdi, işte 2023 kapımızda. Önümüzde çok önemli iki seçim var. 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlememiz için 2019'da hem yerel hem de genel seçimlerde, önce Maltepe'de, sonra İstanbul'da, sonra tüm Türkiye'de çok yüksek oy oranı yakalamamız lazım. Gençler sizin için 2053, 2071 hedeflerini ortaya koyduk. Allah'ın izni ile ülkemizi dünyanın en güçlü ekonomisi içine hep birlikte sokacağız. 2002 yılında yola çıktığımızda, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Tüm vatandaşlarımıza dokunacak politikalar ürettik. Ulaşımda, sağlıkta, eğitimde çok önemli hizmetlere imza attık ama sosyal politikalar alanında yaptığımız değişim ve dönüşüm, tüm dünyada da takdir topladı. Biz gece gündüz demeden, milletimiz için çalıştık. Sizlerle birlikte geleceğin güçlü Türkiyesini kuracağız."

Bakan Kaya, gençlerden ve kadınlardan 2019’daki seçimler için var güçleriyle çalışmalarını istedi.

"28 Şubat’ın failleri mahkeme önünde hesap verecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan da daha önceki seçimlerde gençlerle ve kadınlarla omuz omuza çalıştığını söyledi.

Maltepe’de çalınmadık kapı bırakmadıklarını dile getiren Kan, "Ama bu yetmez. Maltepe bu bayrak değişimi ile daha dinç, daha coşkulu ve kararlı bir şekilde 2019'a hazırlanıyor. 18 mahallede tek tek gezerken, elimizden geldiği kadar herkese AK Parti’nin misyonunu anlattık." dedi.

Kan, AK Parti’nin iktidara geldikten sonra her konuda olduğu gibi insan hakları konusunda da önemli çalışmalar yaptığına işaret ederek, "AK Parti’den önceki dönemde Türkiye'de Kürt olduğumuz, Alevi olduğumuz, başörtülü olduğumuz için öteki sayılıyorduk. Millet olarak oy veriyorduk ancak zaman zaman oyumuzun pek kıymeti yoktu. 28 Şubat döneminde böyle bir Türkiye'de yaşıyorduk. 'Bin yıl sürecek' dediler. 2 gün evvel mahkeme sonuçlandı. 28 Şubat’ın failleri mahkeme önünde hesap verecekler." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz'dan sonra artık kimsenin Türkiye’de darbe yapmayı hayal bile edemeyeceğini vurgulayan Kan, gençlerin 15 Temmuz’da hem Türkiye’ye hem de dünyaya ders verdiğini belirtti.

Kan, göreve seçilecek ilçe başkanına ve ekibine de başarılar diledi.

Muhabir: Kenan Irtak