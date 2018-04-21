Beykoz 5. Olağan Kadın Kolları Kongresinde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Ben bu davaya emek vermiş tüm hanımefendi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu kutlu yürüyüşte ailesinden fedakarlık yaparak çalışıyorsunuz." dedi.

İSTANBUL

Partisinin, Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Beykoz 5. Olağan Kadın Kolları Kongresinde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin aynı zamanda 2023 yürüyüşlerinin önünde çok önemli bir mihenk taşı olduğunu anlattı.

Bakan Kaya, kadınların önünü açan bir genel başkan ve cumhurbaşkanına sahip oldukları için AK Partili kadınların çok şanslı olduğunu dile getirdi.

24 Haziran seçimlerine fazla bir zaman kalmadığını ifade eden Kaya, şöyle devam etti:

"Ben bu davaya emek vermiş tüm hanımefendi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu kutlu yürüyüşte eşinden, ailesinden, evlatlarından fedakarlık yaparak çalışıyorsunuz. Kadın olmak demek yeri geldiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi canını hiçe sayarak tankın önünde durmaktır. 15 Temmuz gecesi özellikle Beykozlu kardeşlerimizin ve en önde de teşkilat mensuplarımızın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne erkenden giderek hain darbe girişimine karşı duruşu unutulmayacak. Beykoz'da üç şehidimiz, 90'ın üzerinde gazimiz var. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize de şifa diliyorum. Milletimiz canını verdi ama istiklalini vermedi. Allah bu ülkenin tüm vatansever evlatlarından razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi vizyoner bir lidere sahip olduğumuz için de çok şanslıyız. O gece milletimizi sokaklara, meydanlara çağırarak milyonların meydanlara inmesine vesile oldu. Ben o gece Başbakanlığa ve Meclise gittim. Biz bombalara rağmen TBMM çatısı altındaydık. Milletimiz meydanlara indi. Cumhurbaşkanımız ise 'ben milletimin yanına gideceğim' diye Atatürk Havalimanına geldi ama o gece kontrollü şekilde kaçanlar da vardı."

Kadınların gücüne çok inandığını söyleyen Kaya, "Eğer tüm evlerin kapılarını çalarsanız, tüm gönüllere girmek üzere o evlere girerseniz ve 15 yıldır yaptıklarımız ve bu seçimin önemini anlattıkça yüksek bir oy oranıyla kazanacağız. Siz eğer canı gönülden çalışırsanız Beykoz'da da milat olacağını ve sizlerin yüzde 60-65'leri alabileceğinize inanıyorum. Siz de inanacak ve o azim ve kararlılıkla kazanacağız. Sayın cumhurbaşkanımızın da dediği gibi birliğimizi, beraberliğimizi artırmak zorundayız. Kalp kırmak yok. Bu dönem daha fazla gönül kazanıp daha fazla insanımızı kazanacağız." diye konuştu.

Muhabir: Mücahit Türetken, Muhammed Gencebay Gür