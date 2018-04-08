Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Dünya mazlumlarının umudu bir Türkiye var bugün. Dün yine Doğu Guta'da kimyasal silah kullanarak, 40'ın üzerinde kadın, çocuk, masum insanlar katledildi. Rabbimden hepsine rahmet diliyorum." dedi.

İSTANBUL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Zeytinburnu 6. Olağan İlçe Kongresi'nde, "Siyasi hayatımın en büyük desteğini hanım kardeşlerimden gördüm" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile siyaset yaptıklarını ve arkasında yol yürüdüklerini ifade etti.

Bakan Kaya, 2019 seçimlerinin tarihi bir seçim olacağını belirterek, "Omuz omuza çok güçlü bir şekilde çalışmak zorundayız. Zeytinburnu'nda dokunulmadık bir kadın, dokunulmadık bir genç, dokunulmadık bir yürek bırakmamak zorundayız. Sadece kapıları çalmak değil, hem 15 yılda yaptığımız icraatları anlatmamız lazım hem çaldığımız kapıdaki, evdeki tüm gönüllere girmeyi başarmamız lazım. İşte biz bu inançla bütün yüreklere dokunmak üzere liderimizin arkasında Allah'ın izniyle kutlu yürüyüşe devam edeceğiz." diye konuştu:

Türkiye'yi 2023'te dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına sokmak için çalışacaklarını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Elhamdülillah güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Niçin ilerlemek zorundayız biliyor musunuz? Dünya mazlumlarının umudu bir Türkiye var bugün. Dün yine Doğu Guta'da kimyasal silah kullanarak, 40'ın üzerinde kadın, çocuk, masum insanlar katledildi. Rabbimden hepsine rahmet diliyorum. Üç gün önce Hatay'daydım, yine Doğu Guta'da Cumhurbaşkanımızın talimatıyla getirilen, orada şarapnellerle, bombalarla ağır yaralanan evlatlarımızla, aileleriyle buluştuk, annelerini kaybetmiş masum yavrular. O tek gözünü kaybetmiş Kerim bebek var ya basından hep birlikte izledik. Kerim bebeğin ablasına, 'ne olmak istiyorsun' diye sordum. Yüzü gülmeyen, acının bütün izlerini yüzünden ve hareketlerinde taşıyan masum bir evladımız. Ne dedi biliyor musunuz? 'Ben doktor olacağım, doktor olup kimyasal silahlardan etkilenen bebekleri kurtaracağım.' İşte bu mazlumlara bu Suriye sınavında sadece ve sadece Türkiye sahip çıkmıştır. İnsanlığın kaybolan onurunu Türkiye kurtarmıştır. Biz tüm mazlumların umudu olarak, 2019'da çok başarılı olmak zorundayız."

"AK Parti iktidarında iki darbe girişimi önlendi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve milletin mücadelesiyle önlediklerini belirtti.

Yazıcı, AK Parti iktidarında iki darbe girişiminin önlendiğini ifade ederek, "2007'de ve 15 Temmuz'da iki darbeyi de aziz milletimizle önledik. Türkiye büyük, önemli bir ülke. Öyleyse önemli ülkeleri ileriye taşıyan liderleri de önemlidir. AK Parti teşkilatlarını şekillendirirken, ekip elemanlarının hukukunu koruduğunun altını çizmek istiyorum. Hiçbir arkadaşımızın bu süreçte dışlandığı, ötekileştirildiği kanısına asla kapılmaması gerekir." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da konuşmasında, AK Parti'yi diğer partilerden ayıran en önemli özelliğin "samimiyet" olduğunu söyledi.

Muş, milletin söylenen sözlere değil icraatlara baktığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'nin samimiyetini fiiliyatta yaptıkları gösterir. Millet AK Parti'yi iktidara getirdiği günden itibaren de görevi aralıksız AK Parti'ye verdi. Geçen hafta TBMM'de önemli bir süreç yaşandı, bir milletvekilini parlamentoya gönderdiğiniz zaman o milletvekilinin en önemli görevi, yasama ve denetim faaliyetlerinde bulunmaktır. CHP ve onun tek yumurta ikizi terörün desteklediği parti, parlamentoda milletin kendilerine vermediği yetkiyi, zorbalıkla kullanmaya çalıştılar. Milletten aldığı emanete her daim sahip çıkan AK Parti, buna fırsat vermeyince, milletin hakkını koruyunca bu sefer parlamentoyu terk ettiler."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da büyükşehir ve ilçe belediyelerinin daha iyisini yapmak için mücadele edeceğini, Zeytinburnu ve Bakırköy arasında yapacakları Çırpıcı Çayırı'nın 500 dönüm olduğunu ve bunun da İstanbul'un en büyük yeşil alanı olacağını aktardı.

AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da 2019'daki seçimlerde teşkilatından başarı sözü alarak, yeni yönetimde görev alan başkan ve ekibine başarı dilediğini ifade etti.

Kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erol Kaya ve Mehdi Eker, milletvekilleri, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede Bahattin Ünver görevi Selami Delibalta'ya devretti.

Muhabir: İsmail Özdemir