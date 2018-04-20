Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Başka siyasi partiler hep kadınlar üzerinden siyaset yapıyor. Kadınları adeta malzeme olarak kullanıyorlar. Ama biz kadınlar üzerinden değil kadınlar için siyaset yapan bir siyasi hareketiz." dedi.

İSTANBUL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, başka partilerin hep kadınlar üzerinden siyaset yaptıklarını belirterek, "Kadınları adeta malzeme olarak kullanıyorlar. Ama biz kadınlar üzerinden değil kadınlar için siyaset yapan bir siyasi hareketiz." dedi.

AK Parti Eyüp 5. Kadın Kolları Olağan İlçe Kongresi, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

Burada konuşan Bakan Kaya, bugüne kadar görev yapan herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görev alacaklara da başarılar diledi.

AK Parti'nin diğer partiler gibi olmadığını, kongrelerinin de bayram havasında geçtiğini belirten Kaya, "Hiçbir kongremizde en ufak bir uygunsuz hal, hareket yaşanmadı. Hepsi bir coşku içerisinde geçti. Çünkü bizde görevler, makamlar belki bırakılır ama yüreğimizdeki hizmet aşkı, bu davaya olan inancımız asla azalmaz." diye konuştu.

"Biz kadınlar üzerinden değil kadınlar için siyaset yapan bir siyasi hareketiz"

Kaya, görev bilinçlerinde makamda olsalar da olmasalar da öncesindeki gibi çalışmaya gayret ettiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi diğer siyasi partilerden ayıran bir şey var. Bizim inandığımız, kutsal saydığımız bir davamız var. Liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlar olarak dimdik yanındayız. AK Partili kadınlar olarak çok şanslıyız. Başka siyasi partiler hep kadınlar üzerinden siyaset yapıyor. Kadınları adeta malzeme olarak kullanıyorlar. Ama biz kadınlar üzerinden değil kadınlar için siyaset yapan bir siyasi hareketiz.

Liderimiz hemen hemen her konuşmasında 'Siyasi hayatımda en büyük desteği hanım kardeşlerimden gördüm' diyerek bize vefasını her platformda dile getiriyor. Bize düşen ise bu sözlere karşılık gece gündüz demeden çalışmak."

Milleti 15 Temmuz gecesi gösterdikleri cesaretten dolayı kutladığını aktaran Kaya, o gece sokağa çıkan hiçbir kadının vatanlarından başka bir şeyi düşünmediğini kaydetti.

"Demokrasi kahramanları Türkiye'nin kadınları"

Kaya, ülkenin geleceğini düşünen kadınların 15 Temmuz gecesinde meydanlara çıktıklarını hatırlatarak, "Eşini meydanlara yollarken 'Eğer bugün çıkmazsan yarın evlatlarımızın yaşayacağı bir vatan olmaz' dedi. Bazılarının düşündüğü gibi ekmek depolayalım, makarna alalım demedi bu ülkenin kadınları. Ülkenin geleceğini düşünerek tam 28 gün demokrasi nöbeti tuttular." ifadelerini kullandı.

Bakan Kaya, Türkiye'nin 28 gün boyunca tüm illerden meydanlara dökülen milletin dünyaya demokrasi dersi verdiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Demokrasi kahramanları Türkiye'nin kadınları. Demokrasi öyle lafla olmuyor. Demokrasi milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkarak, bağlılığını göstererek oluyor. Tankın önünde dimdik duran kardeşimi bu millet destanlarında yazacak. Artık 15 Temmuz destanını çocuklarımız okuyarak büyüyecek. 15 Temmuz'da sadece bu ülkede değil dünyada da tüm milletlere örnek bir duruş sergiledik.

Hiçbir ülkede insanın inancıyla, dimdik durmasıyla darbelere geçit vermeyebileceğini gösterdik. Dünya üzerinde birçok ülkeden 'Nasıl kahraman bir milletiniz var, ellerinde silah olmadan tankların önünde durdular, nasıl bir kahramanlık' dediler. İnanamadılar çünkü bizdeki iman gücünü hissedemiyorlar."

"Dünyanın en fazla yardım yapan ülkesi konumundayız"

15 Temmuz'da vesayet odaklarına geçit vermeyeceklerini gösterdiklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız 'İstanbul Kadın Kollarına çok güveniyorum' dedi. Bu seçimde rolümüz çok büyük. 24 Haziran'da destan yazacak yine sizlersiniz. Sizler sorumluluğunuzun farkında olun. Kadın kolları çalışırsa zafer çok büyük olur. 24 Haziran'a kadar bütün kapıları çalacağız. Orada 15 yılda yaptıklarımızı anlatacağız.

Yeni sistemle daha güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanımızı Başkan yapacağız. 2023'te en güçlü 10 ekonomi içerisine gireceğiz. İnanarak gece gündüz demeden çalışacağız. Biz dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama gayri safi milli yurt içi hasılaya oranla baktığımızda dünyanın en fazla yardım yapan ülkesi konumundayız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu kongrede, Hatice Yücel yeniden AK Parti Eyüp Kadın Kolları Başkanlığı'na seçildi.

Muhabir: Ammar Nas