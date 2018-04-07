Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Son 15 yılda, yoksulluğu en fazla azaltan ülke, Türkiye oldu. Biz sadece yardım yapmıyoruz, yaptığımız sosyal politikalarla yoksullukla mücadele ediyoruz." dedi.

İSTANBUL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Zübeyde Hanım Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ataşehir 4. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Kaya, 2019'da Ataşehir'i AK Partili belediyecilik anlayışına kavuşturmak istediklerini ifade ederek, "Ataşehir kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ana kademesiyle birlikte omuz omuza 2019'da destan yazacak. Biz Ataşehir'e güveniyoruz. 2019 seçimlerine gidene kadar durmak yok, kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Siyasi hayatımda en büyük desteği hanım kardeşlerimden gördüm" dediğini aktaran Kaya, "Kapıların hepsini çaldığımız gibi tüm gönüllere girmeyi hedeflememiz lazım. Ataşehir'de dokunulmadık tek genç bırakmayacağız. Biz gençlerine güvenen bir siyasi partiyiz. Biz gençlerimizle, kadınlarımızla birlikte onlar için siyaset yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaya, son 15 yılda çok önemli hizmetlere imza atıldığını, kapısı çalınmamış tek bir ihtiyaç sahibi aile bırakmamak üzere ev ev dolaşıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yoksullukla mücadele ettik. Son 15 yılda, yoksulluğu en fazla azaltan ülke, Türkiye oldu. Biz sadece yardım yapmıyoruz, yaptığımız sosyal politikalarla yoksullukla mücadele ediyoruz. Bu konuda başarımızı tüm dünya takdir ediyor. Bu anlayışla hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Önümüzdeki dönemde bakanlık olarak Aile Sosyal Destek Programı'yla evlere giriyoruz. Dezavantajlı evlerden başlayarak kapı kapı dolaşıyoruz, ailenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz."

"Muhteşem bir netice alacağımızdan eminim"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan da Mart 2019'da yerel yönetim seçimleri, Kasım 2019'da milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi ile Türkiye'de yeni bir sayfa açılacağına işaret ederek, "O sayfayı açarken, Ataşehir'de de hem belediyede hem genel seçimlerde hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhteşem bir netice alacağımızdan eminim." dedi.

"AK Parti teşkilatlarının en güçlü yanı, birlik ve bütünlüğü"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da AK Parti teşkilatlarının en güçlü yanının, birlik ve bütünlüğü olduğunu ifade ederek, "Kongre süreçlerinde teşkilat yapılarında yapmak zorunda kaldığımız değişiklikler; beşeri kaynağımızı, aile bireylerini, belirlediğimiz hedeflere partimizle birlikte Türkiye'yi taşıma konusundaki düşüncelerimizdir." diye konuştu.

AK Parti'nin Türkiye'nin yönetimini devraldığı günden bu yana verdiği sözleri tuttuğunu vurgulayan Yazıcı, AK Parti'yi şekillendirenin, rengini, desenini belirleyenin millet olduğunu söyledi.

Muhabir: Andaç Hongur