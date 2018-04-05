TBMM - Coşkun Ergül

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AA muhabirinin söz konusu iddia ile ilgili sorularını yanıtladı.

CHP'nin düne kadar, "ittifak yapmak ihanettir" dediğini, AK Parti-MHP ittifakına ilişkin suçlayıcı bir dil kullandığını belirten Bostancı, "(Biz milletle ittifak yapacağız) diyorlar. Peki, milletle ittifak nasıl oluyor? MHP ile ittifak yaptığınızda sonuçta MHP'ye oy veren insanlarla beraber bir siyasal yolculuk yapmış oluyorsunuz. O partiler milletin partileri değil mi, her birinin millette karşılığı yok mu?" diye sordu.

Naci Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin, dün ihanet olarak tanımladıkları ittifak etme biçimlerine karşı, şimdi 'biz de ittifak yapacağız' demeleri, bir başka tutarsızlık olarak öne çıkıyor. Nasıl uygun görüyorlarsa o ittifakı elbette yapacaklardır ama bakalım millet onların ittifakına ne diyecek? Asıl olan mesele bu.

Birbirine benzemeyenler ittifak ederek kimi öne çıkaracaklar, hangi aday üzerinde anlaşacaklar? Asıl mesele Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğuna göre, birbirine benzemeyen bu unsurlar, daha aday üzerinde anlaşamamış olanlar, ne üzerine ittifak edecek? Eğer temel yaklaşımları ve onları bir araya getiren unsur, AK Parti karşıtlığı ya da mukabil ittifak karşıtlığı ise antitez olarak varabilecekleri bir yer yok."

"Desinler ki 'ittifak ediyoruz ve adayımız şu kişi"

AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu vurgulayarak, "Onlar da desinler ki 'biz ittifak ediyoruz ve adayımız da şu kişi.' Bunu telaffuz etsinler, ondan sonra ittifak arayışlarına baksınlar. Bu, bana daha doğru ve tutarlı gibi geliyor." dedi.

"O partileri bir araya getiren unsurun FETÖ olduğu" iddialarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Bostancı, "Bilemiyorum. Bu tür değerlendirmeleri yaparken, daha somut birtakım deliller gerekir. Fakat FETÖ'nün AK Parti-MHP ittifakından çok rahatsız olduğunu, AK Parti'nin yürüttüğü kararlı mücadele karşısında çok çeşitli alternatif çareler aradığını ve çeşitli opsiyonlara yönelik o inanılmaz esnek karakteriyle birtakım bağlantılar kurmaya çalıştığını biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bostancı, "Nedir, ne kadar nüfuz ediyorlar, nereye kadar böyle bir etki olur? Bunu şu anda bilebilmek mümkün değil. Bu daha çok ortaya konulacak tezler ve Türkiye'ye ilişkin değerlendirmeler çerçevesinde anlaşılabilir." dedi.

"Kontrollü darbe tanımlaması FETÖ teziyle aynı"

Bu konuda çok temel birkaç unsur bulunduğunu belirten Bostancı, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle CHP'nin tanımlarında kullandığı dilde ve ifadelerinde çok sorunlu ve şüphesiz sadece bir siyasal tartışma konusu olarak değil ama nesnel bir şekilde her türlü siyasal pozisyondan bağımsız baksanız bile; kontrollü darbe şeklindeki 15 Temmuz tanımlamasının, FETÖ tezleriyle aynı olduğunu görmek şüphesiz kafaları bulandırıyor.

FETÖ'ye mesafeli olan CHP içindeki bazı kişiler buna ne diyorlar bilemiyorum ama CHP tabanının - geçmişte yaşanmış tecrübeler de hatırlandığında - bundan çok memnun olduğunu düşünemem. Bundan sonra ittifak yaparlar yapmazlar ama Türkiye siyasetine ve genel olarak siyasal ilişkilere karşı değerlendirme yaparken, millet, FETÖ'nün tezlerine ne kadar yakın durduklarına bakarak onlara ilişkin bir kanaate varacaktır."