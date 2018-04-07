AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz, "Bilinmeli ki ne yaparlarsa yapsınlar, adı ister PKK, PYD, SDG, DEAŞ ne olursa olsun, hangi ete kemiğe bürünürse bürünsün dünyanın hiçbir yerinde terörle mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

AKSARAY

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Aksaray Emniyet Müdürlüğünde Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, polis teşkilatının tek derdinin Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Vefakar ve cefakarca çalışmalarından dolayı tüm güvenlik güçlerine teşekkür eden İnceöz, bu uğurda şehit ve gazi olan emniyet güçlerini minnetle andıklarını, her zaman geride kalan yakınlarıyla bir arada olmaya çalıştıklarını aktardı.

"Türkiye, birçok alanda terör örgütleri ve destekçileriyle mücadele ediyor"

İnceöz, bu toprakları vatan kılmanın kolay olmadığını, birçok mücadelenin verilerek kazanıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye, birçok alanda terör örgütleri ve destekçileriyle mücadele ediyor. Bugün terör örgütlerine kimin taşeronluk yaptığını görüyoruz. Dünya, 'Şapka düştü kel göründü' misali meydana gelen gelişmeleri gözleriyle gördü. Şu an tüm kartların yeniden oynandığı, tüm dengelerin değiştiği zorlu süreçlerden geçiyoruz ama bilinmeli ki ne yaparlarsa yapsınlar, adı ister PKK, PYD, SDG, DEAŞ ne olursa olsun, hangi ete kemiğe bürünürse bürünsün dünyanın hiçbir yerinde terörle mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz."

"Atatürk'ün partisinin, HDP'nin peşine takılması içler acısı bir durum"

Türkiye'nin birlik, beraberlik ve beka meselesi olarak baktığı bu süreçte CHP'nin takındığı tavrın kendisine yakışmadığını belirten İnceöz, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin kuruluşuna vesile olmuş Atatürk'ün partisinin bugün ne yazık ki, Parlamentoda ve pek çok platformda, terör örgütünün taşeron ve sözcüsü olması, HDP'nin peşine takılması, içler acısı bir durum. Yaklaşık 8 yıldır ana muhalefetin içler acısı durumunun aziz milletimizin, en çok da şehit ailelerimiz ile gazilerimizin bağrına saplanmış bir hançer olduğunu belirtmek istiyorum. Şu an ana muhalefetin başında bulunan, ne söylediği belli olmayan, Türkiye'nin meselelerine gülerek dalga geçen genel başkanın, ülkemizin beka sorunu olduğu, milli birlik ve beraberliği için mücadele ettiği bir dönemde Atatürk'ün kurduğu partiye yakışmadığını söylemek istiyorum."

"Şehitlerimizi minnetle anıyoruz"

Aksaray Valisi Aykut Pekmez ise polis teşkilatının kurulduğu ilk günden beri diğer güvenlik güçleri ile beraber ülkenin bütünlüğü, vatandaşın can ve mal güvenliği için mesai gözetmeksizin çalışmalar yaptığını dile getirerek, bu uğurda da birçok şehit ve gazinin verildiğini, hepsini minnetle andıklarını kaydetti.

İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ da vatanın bekası, Türk bayrağının özgürce dalgalanabilmesi ve ezanların susmaması için mücadele etmeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, "Bu uğurda canını veren kahraman şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizler şehit kanlarıyla sulanan topraklarda yetişmişiz. Şehadet asla korkulacak değil ulaşılması arzulanan bir makamdır. Toprağa verdiğimiz her bir şehidimiz devlet ve millet olarak varlığımızın bir mührüdür. Hepsini minnetle anıyoruz." dedi.

Programa, AK Parti Aksaray Milletvekili İnceöz'ün yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk, emniyet mensupları, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Muhabir: Turan Kazak