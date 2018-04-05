TBMM

TBMM Batı Ülkelerindeki İslam Düşmanlığını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, komisyonun 11 Eylül sonrasında ortaya çıkan atmosferin sonucu olarak batıda yükselen İslam ve Müslüman karşıtlığını araştırmak üzere kurulduğunu söyledi.

Komisyonun bugüne kadar konuyla ilgili uzman kişileri ve kurum temsilcilerini dinlediğini anlatan Boynukara, 9-13 Nisan tarihleri arasında Almanya'da, 23-27 Nisan tarihleri arasında ise Fransa ve Belçika'da incelemelerde bulunacaklarını bildirdi. Türk ve Müslüman insanların yoğun olması nedeniyle bu ülkeleri tercih ettiklerini anlatan Boynukara, içişleri, adalet ve eğitim bakanlıkları, meclis insan hakları komisyonları, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ve diğer dinlerin temsilcileri ile görüşmeler yapacaklarını vurguladı.

Batı'nın da bu konuya önem göstermesi gerektiğine işaret eden Boynukara, "Bu mesele sağlıklı bir biçimde çözülmezse ciddi bir güvenlik sorununu besleyebilir. Radikal unsurları besleyebilir." diye konuştu.

FETÖ ile mücadele

FETÖ ile ilgili mücadeleye ilişkin soruya ise Boynukara, "siyasi ayak tartışmalarının" hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:

"Siyasi ayak tartışmalarını mücadeleyi saptırmaya yönelik faaliyetler olarak değerlendiriyorum. Kişilerin birileriyle görüşmüş olması ayrı bir şey ama oradan hareketle bir siyasi ayak suçlamaları çıkarmak yanlış bir şey. Siz birilerini 'siyasi ayak' diye bir şekilde suçlarsanız, birileri de kalkar 17-25 Aralık'tan sonra yaptıklarınızdan hareketle sizi suçlayabilirler. Onun için o değerlendirmelerin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu bir terör örgütüdür. Siyasetin içinde olan, siyasete girerken bir güvenlik belgesi almak zorunda olan ve toplumun önünde olan insanların bu tür terör örgütleriyle kim olursa olsun, hangi taraftan olursa olsun, hangi siyasi görüşte olursa olsun birlikte anılmasını doğru olmadığına inanıyorum."

Muhabir: Hatice Özdemir Tosun