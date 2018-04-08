AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, "Doğu Guta'da yaşanan kimyasal katliamı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyorum. Suriye rejimi, uluslararası hukuku ve BM kararlarını ihlal eden tüm faaliyetlerinin hesabını vermelidir." dedi.

ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Beşşar Esed rejiminin Duma'daki kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Doğu Guta'da yaşanan kimyasal katliamı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyorum. Suriye rejimi, uluslararası hukuku ve BM kararlarını ihlal eden tüm faaliyetlerinin hesabını vermelidir." ifadesini kullandı.

Ünal, Suriye'de Esed rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı yapılmasına ilişkin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Doğu Guta'da yaşanan kimyasal katliamı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyorum. Suriye rejimi, uluslararası hukuku ve BM kararlarını ihlal eden tüm faaliyetlerinin hesabını vermelidir. Suriye'de bir an önce barışın ve huzurun hakim olması tek ve en büyük isteğimizdir."

Muhabir: Muhammed Ali Toruntay