AK Parti Sözcüsü Ünal "(Kılıçdaroğlu) İktidar iddiası olmayan, 8 seçim kaybetmiş, parti içindeki krizi, Erdoğan'a hakaret ederek partisini tahkim ediyor. Uluslar arası ilişkilerde kurduğu zihinsel ortaklıkla adeta siyasi aparat gibi davranıyor" dedi

ANKARA

TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ve değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla sınırlarındaki tehdidi bertaraf ettiğini, oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırıldığını, terör devleti kurma hayalinin suya düştüğünü, Amerika'nın bölgede oluşturmayı planladığı birtakım hesapların yanlış olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Ünal, Türkiye'nin Cerablus, El Bab, Afrin ve Cinderes'te bir bölgenin sivillere zarar vermeden terörden nasıl temizleneceğini dünyaya gösterdiğini ifade ederek, "Suriye'deki oyunları bozduk. Hesaplar yeniden yapılıyor. Kartlar yeniden karılıyor." dedi.

Mahir Ünal, bunun iç ve dış siyasette atılan doğru adımlarla olduğunu dile getirdi.

"CHP'nin siyasi pozisyonu açısından son derece anlaşılır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da Oğulpınar Hudut Karakolu'na yaptığı ziyarete ilişkin Ünal, "Normal bir insanın sevinç duyması gereken bu fotoğraftan bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ciddi anlamda rahatsızlık duyuyor. Bu duyduğu rahatsızlığın altında yatan nedenleri biz anlıyoruz." diye konuştu.

CHP'nin hiçbir konuda, hiçbir zaman Türkiye'nin yanında olmadığını savunan Ünal, CHP'nin Zeytin Dalı Harekatı'na karşı tavrını eleştirdi. Ünal, bu durumun bugünkü CHP'nin siyasi pozisyonu açısından son derece anlaşılır olduğunu söyledi.

"CHP bu haliyle sahiden psikolojinin ve tıbbın alanına giriyor"

Türkiye'nin 1,5 yıldan beri FETÖ ile yürüttüğü bir hesaplaşma ve yargı süreci olduğuna işaret eden Ünal, "Bu konuda FETÖ'nün ağzıyla konuşmaktan başka yaptığı hiçbir şey yok. Ama öyle konforlu bir alanda Cumhurbaşkanına hakaret et, Cumhurbaşkanıyla ilgili her türlü ağır dili kullan, sonra da çık 'Biz Türkiye'nin siyasi partisiyiz'. Kusura bakmayın da siz artık siyasetin gündemi değilsiniz. Ciddi bir hastalık hali söz konusu, hastalık hali de ciddi bir patolojiyi ortaya koyuyor. CHP bu haliyle sahiden psikolojinin ve tıbbın alanına giriyor." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında, aynı yalanları, aynı iftiraları, aynı tehditleri tekrar tekrar söyleyeceğini belirten Ünal, bunun sosyolojik olarak, siyaset bilimi açısından ne anlama geldiğini şöyle özetledi:

"İktidar olma iddiası olmayan, Cumhurbaşkanlığına aday bile olmayan, olamayan, sekiz seçim kaybetmiş, bütün iddialarını kaybetmiş, yaşadığı çaresizlikle birlikte, partisinin içindeki krizi, sürekli olarak kendisine düşman hale getirdiği Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ederek, kendi partisini tahkim ediyor. Uluslar arası ilişkilerde kurduğu zihinsel ortaklıkla, adeta bir siyasi aparat gibi davranıyor. Bunun sonucunda da Türkiye'nin sorunlarını ve sıkıntılarını derinleştirmekten, Türkiye'nin sorunlarını çözmek isteyenlerin işin zorlaştırmaktan başka bir işe yaramıyor."

"İttifak yüzde 60'ları bulacak"

AK Parti'nin kongre sürecine ilişkin bir soru üzerine Ünal, il kongrelerinde sona gelindiğini, Ramazan Bayramı'ndan sonraki bir tarihte büyük kongrenin yapılacağını hatırlattı. Ünal, "Bu eylülde de, ağustosta da olur. Henüz kongreler bitmediği için kongre tarihi belirlemedik." dedi.

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili de Ünal, 2019'da mart ayında yerel, kasım ayında da Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin yapılacağını söyledi. Ünal, "Bir erken seçim söz konusu değil. Genel seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yerel seçimlerin önüne alınması söz konusu değil. Biz seçimlerin normal tarihinde yapılmasından yanayız." diye konuştu.

"Her halükarda bir ittifak içerisinde olacaklar"

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin ittifak yapma durumlarına ilişkin bir soruya karşılık da Ünal, CHP ile HDP arasındaki ilişkinin yeni olmadığını söyledi. Ünal, CHP ile HDP arasında düşünce ortaklığı bulunduğuna işaret etti.

Ünal, CHP'nin sık sık Türkiye karşıtı yapılarla iş birliğine gittiğini, bir çok konuda Türkiye düşmanı güçlerin içerideki aparatı gibi hareket ettiğini belirtti.

HDP'nin de Kürt kimliğiyle, Kürtlerin toplumsal talepleriyle ilgili bir parti olmadığına işaret eden Ünal, "HDP'yi şöyle biliyoruz, HDP, demokratik siyasetin içerisinde silahı ve şiddeti kabul eden Kandil'den talimat alan, Ortadoğu'da proje örgüt niteliğindeki PKK, PYD gibi yapıların Türkiye içerisindeki siyasi aparatı. İki tane aparattan konuşuyoruz. Bu iki yapının küresel ölçekte baktığımızda işbirliği içerisinde olduğu Türkiye karşıtı yapılar aynı yapılar. Bunların bir araya gelmesi, ittifak yapmaları... Ya formal ya informal ittifak yapacaklar. Ama her halükarda bir ittifak içerisinde olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP'nin, genel başkanını aday olarak gösterme cesareti yok"

Yeni sistemde iktidar iddiası olan her siyasi partinin kendi genel başkanını cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi gerektiğine işaret eden Ünal, CHP'nin, genel başkanını cumhurbaşkanı adayı olarak gösterme cesaretine sahip olmadığını söyledi. Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da cumhurbaşkanı adayı olacak cesarette olmadığını ileri sürdü.

CHP'nin yapıcı bir dil kullanması gerektiğini ifade eden Ünal, bütün kesimleri kucaklayan, "doğruya doğru, yanlışa yanlış" diyen bir muhalefet olması gerektiğini aktardı. Ünal, "Afrin'e deyin ki 'Siyasi iradeyi tebrik ediyoruz. İyi bir diplomasi yürüttü ve aldığı sonuç itibariyle de bu başarıyı tebrik ediyoruz.' Böyle ucuz, basit, hakaret, iftira, mahalle kabadayısı ağzı bile olmayan bir dille siyaset yapılmaz." dedi.