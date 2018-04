AK Parti, yerel seçimler için temayül yoklamalarına başlayacak

ANKARA

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçimlerle ilgili temayül yoklamalarına eylül ayında başlayacaklarını bildirdi.

AK Parti, 24 Haziran’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi için çalışmalarına hız verirken bir taraftan da yerel seçimlerin hazırlıklarına devam ediyor.

Kaya, partisinin Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerine yönelik çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak yerel seçimlere yönelik geçen yıl kasım ayında çalışmalara başladıklarını anımsatan Kaya, bu yıl başından itibaren 884 belediye başkanıyla bölge toplantıları yaptıklarına değindi.

Belediye başkanlarına sahaları toparlamaları ve halkla iç içe olmaları yönünde öneriler verildiğini ifade eden Kaya, halkla ilişkiler noktasında gerekli uyarıları yaptıklarını söyledi.

Kaya, belediye başkanları ile toplantılarda son rötuşları yapmalarını istediklerini belirterek, 60 ilde 9 bine yakın meclis üyesini toplantıya aldıklarını dile getirdi.

"Planladığımız şekilde çalışıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, şöyle devam etti:

"Eylül 2018 gibi temayül yoklamalarının yapılması, arkasından adaylık belirleme süreçlerinin oluşması... Bir önceki seçime baktığımızda bu şekildeydi. Bir önceki seçimde kasım, aralık gibi adaylarımızı açıklamaya başlamıştık. Bütün hazırlıklarımız buna göreydi. Erken genel seçim açıklaması bizim çalışmamızı sekteye uğratmayacak. Biz, belediyelerimizin performanslarıyla ilgili hem kurumsal hem halkla ilişkiler hem teşkilat nezdindeki değerlendirmelerin son raporlarını aldık. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza bunları arz ediyoruz. Bizim takvimimiz devam ediyor. Biz, planladığımız şekilde Mart 2019'a dönük çalışmaları sürdürüyoruz. AK Parti seçimlerini, aday tespitlerini ve ilanlarını resmi seçim takvimi olan 1 Ocak 2019'dan öncesine alan bir parti. 6 ay kala aday belirleme süreçleri başlayan, 4-5 ay kala da adaylarını kamuoyuna açıklayan bir parti. 2019 Mart'ının 6 ay öncesinden itibaren bu takvim işlemeye başlayacak."

Aday belirleme kriterlerine ilişkin Kaya, "Halkın sevdiği, beğendiği veya halkın beğenisine sunduğumuzda büyük teveccüh alacak olan adaylar bizim için önceliklidir. Bizim için dürüstlük, güven ve toplumu birleştirecek, kucaklayacak olan adaylık profili öncelikli olması gereken hususlardan birisi. Türkiye insanının bağrına basacağı bir aday profilimiz önceliklidir." diye konuştu.

Türkiye'deki bin 398 belediyenin 884'inin AK Partili olduğunu aktaran Kaya, bu 884 belediye başkanının AK Parti için birikim olduğuna dikkati çekti.

Mevcut belediye başkanlarından başarılarını 2019'a taşıyacakların öncelikli olduğunu belirten Kaya, bu tecrübeyi ihmal etmeyeceklerini vurguladı.

"Öncelikle referansınız kendiniz"

Belediye başkanlarına ve meclis üyelerine "Referansınız kim olacak" sorusunu yönelttiklerini aktaran Kaya, "Partim, halk, genel başkanım, genel merkezim olacak, diyen var. Ben hepsine 'Hayır, öncelikle referansınız kendiniz. Siz kendinize referans olmuyorsanız, ilçe teşkilatınız teklif etse il kabul etmeyecek, il teklif etse genel merkez kabul etmeyecektir, genel merkez teklif etse belki genel başkan kabul etmeyecektir. Bizim için öncelikli referans bizzat adayımızın kendisidir. CV'nizde bir sorun varsa, bir yılımız var, oraları düzeltin. 2019'a bu tecrübe, birikimle beraber koşmaya devam edelim.' dedim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genel Başkanlığına döndükten sonra 3 değerlendirme yaptığını hatırlatan Erol Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi, hükümete yönelik 180 günlük eylem planı. İkincisi, partiye 'metal yorgunluğu var' dedi, bir silkinmekten bahsetti. Üçüncüsü de belediyelere döndü, dedi ki 'şehrine, kuruma ve partiye yük olan belediye başkanlarıyla biz devam etmeyeceğiz.'

Bu değerlendirmelerden sonra direkt hükümetle ilgili yönüyle baktığımızda önemli mesafeler katedildi. Belediyelerle ilgili bir değerlendirme süreci yapıldı. Bir kısım arkadaşlarımızdan fedakarlıklar talep edildi. Bu değerlendirmeler müthiş bir motivasyon sağladı. Milletin de bu değişimden memnun olduğunun özellikle altını çizerek ifade edeyim. Anketlerde Türkiye'de belediyelerle ilgili AK Parti'nin yaptığı bu tasarrufun toplum nezdindeki beğenisi yüzde 60. AK Parti'de bu oranın yüzde 80'in üzerinde olduğunu ifade edelim."

AK Parti'de değişim yaşanan belediyelerde seçime yeni başkanlarla gidilip gidilmeyeceği konusunda Kaya, "Bizim için AK Parti'de siyaset yapan her arkadaşımız, 11 milyonluk ailemizin hepsi ve bu partiye gönül verenlerin hepsi değerlendirmeye değer insanlardır. Biz 11 milyon AK Parti üyesi ve 80 milyondan bizi beğenen, seven ve bizim partimizde siyaset yapmak isteyen herkesi değerlendireceğiz." dedi.

"Her belediyemizin MR'ını çekiyoruz"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni belediye başkanlarının çalışmalarını takip ediyor mu' sorusuna Kaya, şu yanıtı verdi:

"884 belediyenin her birinin kurumsal performanslarını alıyoruz. Burada bütçe dengeleri, borçlanmaları, yatırımları, personel harcamaları nereye gidiyor, iyileşme ne seviyede, bunu alıyoruz. Yine her belediyemiz temel altyapı, su, atık su ve katı atık gibi bir sorunu var mı ve bir aksama yaşanıyor mu, buradaki kaliteye bakıyoruz. Yine belediyelerimizin seçim vaatleri, seçimlerde ne vadetmiş, bugün hangi noktada, bunlara bakıyoruz. Dolayısıyla her ilin, her belediyemizin MR'ını çekiyoruz. Bu MR üç bölümden oluşuyor. Birincisi belediye, ikincisi teşkilat, üçüncüsüde halk. Bu üç MR'ın analizlerini alıp bir rapora dönüştürüp Sayın Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza sunuyoruz."

Belediyelerdeki değişimin tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin Kaya, "Bizi takip etmenizde tabii ki fayda var ama artık seçime gidiyoruz. Ciddi olumsuzlukla karşılaştığımız noktada mutlaka değerlendirmemiz olacak. Son birkaç ayda iki belediye başkanımızın istifasını aldık. Yani partimizden ihraç ettik. Belediyelerimizde kamuoyunun kabul etmeyeceği, toplumumuzun kabul etmeyeceği, değer yargılarına uymayan bir hadise olduğunda mutlaka bir değerlendirme yaparız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta bir toplantıda belediye başkanlarına yönelik "lüksten kaçının" uyarısı yaptığını hatırlatan Erol Kaya, şunları kaydetti:

"AK Parti'de siyaset yapanların, bu toplumun değerleriyle çatışan hiçbir şeye izin vermemeleri gerekiyor. Özellikle israf, şatafat ve lüks gibi. Toplumdan kopuk bir yaşam gibi. Dolayısıyla bunların hepsinden kaçınmaları genel talimatlardır. Artık 2019'a gidiyoruz, son ikazlar. Cumhurbaşkanımız bu uyarıyı yaptı. Artık bunları hala düzeltmeyen arkadaşlarımız varsa, onlarla ilgili de biz gerekli düzeltmeleri yapacağız demektir."

Muhabir: Aynur Ekiz, Muhammed Ali Toruntay