AK Parti'li kadınlar, Reyhanlı ve Kilis'teki askerleri ziyaret edecek

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Çam başkanlığında kadın milletvekilleri, MKYK üyeleri ve il başkanları, yarın Reyhanlı ve Kilis bölgelerindeki askerleri ve şehit ailelerini ziyaret edecek.

TBMM - Hatice Özdemir Tosun

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lüftiye Selva Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrelerde, il ve ilçe toplantılarında bir araya geldikleri teşkilat üyelerinin Zeytin Dalı Harekatı başladığı günden itibaren Mehmetçik için ettikleri duaları, ördükleri çorapları ve çeşitli hazırlıkları kendileriyle paylaştıklarını söyledi. Kendilerinin de en kısa zamanda Mehmetçiği ziyaret ederek, selamlarını iletmek için söz verdiklerini anlatan Çam, şunları kaydetti:

"Şimdi sözümüzü tutacağız. Kadınlarımız, sınırlarımıza dayanan terör bataklığını kurutmak ve ülkemize sığınan mülteci kardeşlerimizin yuvalarına dönmesi için sınır ötesinde mücadele veren Mehmetçiğimizin yanında yer almak için büyük istek duyuyor. Birçoğunun ya oğlu ya yeğeni ya ağabeyi ya da bir komşusu asker ocağında. Hepimiz heyecanlıyız, Türkiye'nin kadınlarını temsilen cuma günü dualarımızı, minnetimizi, muhabbetimizi ifade etmek üzere yola çıkacağız. Şehitlerimizin ailelerini ziyaret edeceğiz, hallerini hatırlarını soracağız."

Milletvekilleri, MKYK üyeleri ve il başkanları ile Kilis ve Reyhanlı'da 4,5 milyon üyeyi temsilen Mehmetçik ile kucaklaşacaklarını dile getiren Çam, illerdeki teşkilat üyelerinin hazırladıkları küçük hediyeleri de Mehmetçiğe ileteceklerini bildirdi.

Çam, hediyelerin içinde Mehmetçiğe ve şehit ailelerine yönelik mektupların da yer aldığını aktararak, "Kahramanlarımıza Türkiye'nin dört bir yanındaki annelerinin, ablalarının, kardeşlerinin duygularını yansıtan mektupları ile selamlarını götüreceğiz." dedi.