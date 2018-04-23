'Aziz milletimiz istikbalin güneşi olarak varlığını devam ettirecek'

TBMM Başkanı Kahraman, "98 yıl önce en zayıf olduğu dönemde müstevlilerin kirli emellerine geçit vermeyen aziz milletimiz, istikbalin parlayan güneşi olarak güçlü bir şekilde varlığını devam ettirecektir." dedi.

Fotoğraf: AA/Gökhan Balcı

ANKARA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Ulus'taki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde tören düzenlendi.

Törene TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kuvvet komutanları, Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve milletvekilleri katıldı.

Tören, Birinci Meclis'te ilk konuşmayı yapan Sinop Mebusu Şerif Bey'in konuşmasının seslendirilmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyük Millet Meclisi'nin Heyet-i Temsiliye'nin çağrısıyla 23 Nisan 1920 Cuma günü açıldığını belirten Kahraman, Mustafa Kemal'in Heyet-i Temsiliye Reisi olarak 21 Nisan 1920'de illere gönderdiği genelgeyi okudu.

Kahraman, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli irade ile milli egemenlik ilkeleri üzerine kurulmuştur. Beşeri manada hakimiyet ve egemenlik hakkı millet adına Meclisin iradesiyle teslim edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisine Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Meclisi olması sebebiyle Birinci Meclis, milli mücadeleyi zaferle sonuçlandırıp, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurması sebebiyle 'Gazi Meclis' denilmiştir. Yasama yetkisinin yanında, yürütme yetkisini de üzerine alan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli hakimiyet yetkisini tek başına kullanan bir Meclis olmuştur. Hedefinde Osmanlı Mebusan Meclisi'nin 28 Ocak 1920 tarihinde kabul ettiği Misak-ı Milli sınırlarını korumak vardır." şeklinde konuştu.

"Terbiyenin sınırının çocuğa saygı ile başladığını unutmamalıyız"

Milli egemenliğin başlangıcı kabul edilen 23 Nisan'ın çocuklara bayram olarak hediye edildiğini anımsatan Kahraman, "Çocuklarımızın manevi ve milli hasletlerimize bağlı bir şekilde yetişmeleri gelecek adına güvencemizdir. Terbiyenin sınırının çocuğa saygıyla başladığını unutmamalıyız." dedi.

Kahraman, Milli Egemenlik Haftası dolayısıyla Türkiye'de bugüne kadar 150'yi aşkın ülkeden gelen çocukların misafir edildiğini, bu yıl da 40 ülkeden gelen çocukların TRT tarafından misafir edildiğini anlattı.

TBMM Başkanı Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz, bu hafta çocukların coşkuyla eğlendiği bahçe gibidir. Dünyanın değişik ülkelerinden gelen, birbirini tanıma fırsatı bulan çocukların daha yaşanılır bir dünya meydana getirmek için çalışacaklarına inanıyorum. Ülkemizi güçlendirmek, demokrasimizi geliştirmek temel gayemizdir. Hedefimiz, ülkemizi gelişmiş ülkelerin ilerisine de taşımaktır. Bu hedefe ulaşmak için bugüne kadar büyük gayret sarf ettik. Övünülecek bir seviyeye ulaştık. Daha da ileriye gideceğiz."

"Birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek devam ettireceğiz"

Kahraman, "Tarihi tecrübelerimiz ışığında yakın çevremizde yaşanan sıkıntıların çözümü için büyük gayret sarf ediyoruz. 98 yıl önce en zayıf olduğu dönemde müstevlilerin kirli emellerine geçit vermeyen aziz milletimiz, istikbalin parlayan güneşi olarak güçlü bir şekilde varlığını devam ettirecektir. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek devam ettireceğiz. 'Birlikte rahmet, aydınlıkta azap vardır' inancımızı sürekli diri tutacağız." diye konuştu.

Sevinç ve heyecanla kutlanan 23 Nisan vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı Mustafa Kemal başta olmak üzere, Büyük Millet Meclisinin kurucu üyelerine ve devletin kuruluşundan bugüne kadar emeğiyle, canıyla, malıyla görev üstlenen devlet ve siyaset büyüklerine ve Türk milletine şükranlarını sunan Kahraman, "Ülkemizin 'tek devlet, tek vatan, tek millet, tek vatan' ideali etrafında kıyamet gününe kadar payidar olmasını niyaz ediyorum." dedi.

Konuşmasının ardından Kahraman, Meclis Özel Defteri'ni imzalayarak, beraberindekilerle Birinci Meclis'in bahçesinde Ankara Kulübü seğmenlerinin gösterisini izledi ve onlarla fotoğraf çektirdi.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu