Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "İnternet ortamında çocuklarımızın maruz kaldığı zararlı içerikler ayrıca ihmal, istismar gibi olaylar takip ediliyor." dedi.

Fotoğraf: AA/Mehmet Ali Özcan

ANKARA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Kız Çocukları Günü Etkinliği kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen "Bilgi Teknolojileri ve İnternetin Bilinçli Kullanımı" etkinliğine katıldı.

Kaya, burada yaptığı konuşmada, kız çocukları ve annelerini bilgi teknolojileri ve internet konusunda bilinçlendirmek, yeni teknolojilerle tanıştırmak amacıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Çocukların sağlıklı gelişimleri ve geleceğe hazırlanmalarında sadece ailelere değil herkese önemli sorumluluklar düştüğüne işaret eden Kaya, çocukların sağlıklı gelişim konusunun küreselleşmenin de etkisiyle giderek daha karmaşık ve çok boyutlu hale geldiğini aktardı.

Bakan Kaya, "Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması günlük hayatımızı gerçekten kolaylaştırıyor ama bunun yanında aynı zamanda bazı tehditleri de beraberinde getiriyor. Biz bunun farkındayız. Bilgi teknolojilerinin ve internetin kolayca ulaşılabilir hale gelmesi tüm toplumu ve özellikle de en fazla çocuklarımızı, ailelerimizi etkiliyor." ifadesini kullandı.

Sosyal Medya Çalışma Grubu

Kaya, çocukların önlenebilir risklere karşı korunmasının ve bu konuda çocukların, ailelerin ve toplumun farkındalığının artırılmasının Bakanlık olarak temel öncelikleri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, çocuklarımızı dijital ortamın tehlikelerinden korumak, güvenli internetin kullanımına ilişkin hem çocuklara hem de annelere ve tüm aileye yönelik aslında rehberlik edebilmek adına koruyucu ve önleyici çalışmalara çok büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, Bakanlık olarak çocuklarımızın duygusal, bilişsel ve psiko-sosyal gelişimlerini olumsuz olarak etkileyebileceğini düşündüğümüz paylaşımların incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için de çalışmalar yürütüyoruz.

Bu çalışmalarımızda, sosyal medyada kişisel bilgilerin gizliliğinin sağlanması hususu başta olmak üzere, sosyal medyanın çocukların kimlik ve şahsiyetlerinin oluşumuna, ayrıca mahremiyet duygularının gelişimine etkilerine de özellikle odaklanıyoruz. Bu konuların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı Bakanlığımız bünyesinde, Bakan olduktan sonra oluşturduğum 'Sosyal Medya Çalışma Grubu' aracılığıyla yürütüyoruz."

"40 bin ailemize eğitim verdik"

Sosyal Medya Çalışma Grubu'nun yürüttüğü uygulamalar hakkında bilgi veren Kaya, "Sosyal Medya Çalışma Grubumuz, internet ortamında çocuklarımızın maruz kaldığı zararlı içerikleri ayrıca ihmal, istismar gibi olayları ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde takip ediyor. Anında müdahale edebileceğimiz bir sistemi tüm ilgi kurumlarla birlikte kurmuş durumdayız." diye konuştu.

Bakanlık olarak çocukların ilgi alanları arasında yer alan "dijital oyunlar" konusuna da özel önem verdiklerini belirten Kaya, "BTK ve ilgili kurum ve kuruluşların da yer aldığı etkinliklerle birlikte dijital oyunların çocuklarımızın gelişimlerine etkilerini değerlendiriyoruz. Bilgi güvenliği konusunda çocuklarımızın ve ailelerin farkındalıklarının artmasını sağlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Bakanlıkça Aile Eğitim Programı kapsamında oluşturulan "medya" modülüyle "bilinçli medya kullanımı", "aile ve internet" konularında da eğitimler verildiğini aktaran Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu eğitim programıyla ailenin tüm bireylerinin bilişim teknolojilerinin yarattığı imkanlarından öncelikle en üst düzeyde faydalanmalarını sağlıyoruz ama ailenin bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanmalarını sağlarken, bir taraftan da aileyi olumsuz etkileyebilecek özelliklerden de korunmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu olumsuz etkilerin en aza indirilmesi noktasında ailelerin yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalarına katkı sunuyoruz. Bu programımız kapsamında bugüne kadar 40 bin ailemize eğitim verdik."

"Teknolojiyi üreten bir nesil yetiştirmek mecburiyetindeyiz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, bilginin bireyi ve yaşadığı toplumu güçlü kıldığına işaret ederek, son 16 yılda bilgi ve iletişim teknolojilerine verilen önemle büyük mesafe kat edildiğini söyledi.

Kaya, "Ancak bu alan o kadar dinamik ki, hep birlikte, ülke olarak her an yeni ve hızlı değişimleri yaşıyoruz. Ülke olarak bu değişimi sadece izlemek ve takip etmekle asla ve asla yetinemeyiz. Bunun için sadece teknolojiyi kullanan değil, aslında teknolojiyi üreten bir nesil yetiştirmek mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz teknolojiyi üreten bir nesil yetiştirmek istiyoruz." sözlerini anımsatan Kaya, bu hedeflere toplumun yarısını oluşturan kız çocukları ve kadınların katkısı, katılımı olmadan ulaşılabilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Bakan Kaya, salonda bulunan kız öğrencilere hitaben, şöyle konuştu:

"Biz kızlarımızın öncelikli olarak bilim ve teknoloji alanlarına ilgi duymalarını ve kariyer planlarında mutlaka bu alanların da yer almasını istiyoruz. Bu alanların önemini dikkatle vurgulamak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak bizim görevlerimiz arasında diye düşünüyorum.

Ben bu konuda özellikle çok hassasım. Çünkü ben de elektrik-elektronik mühendisi bir ablanızım sevgili çocuklar. Sizlerin bilim, teknoloji, mühendislik, matematik gibi alanlara ilgi duymanızı ve bu alanlarda kariyer yapma fikrini de düşünmenizi istiyoruz, bunu son derece önemli buluyoruz ve bunu ben ayrıca sizlere de tavsiye de etmek istiyorum."

Yükseköğrenimdeki okullaşma oranı yüzde 45'lere ulaştı

Bu hedefin Türkiye adına da çok önemli olduğunu belirten Kaya, bu hedefin gösterilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, son 16 yılda özellikle kız çocuklarının eğitimi alanında gerçekleştirilen başarıların payının çok büyük olduğunu ifade etti.

Bakan Kaya, 2002'de yüzde 45 olan kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşma oranının yüzde 83'leri aştığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yükseköğrenimdeki kız çocuklarımızın okullaşma oranındaki göstergeler çok daha çarpıcı. 2002'de sadece yüzde 13'lerde olan yükseköğrenimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı bugün yüzde 45'lere ulaşmış durumda. Erkek öğrencileri geçmiş durumdayız kızlar, ha gayret yüzde 50-60'ları bulacak oranları birlikte yakalayacağız.

Bununla birlikte, istatistiklere baktığımızda bilgi teknolojileri alanında lisans eğitimi gören kız çocuklarımızın oranı yüzde 29'larda, mühendislik alanlarında yüzde 28'lerde. Bu alanda hala biraz gerideyiz. Bunun için bu alana özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Bu oranları asla ve asla olması gereken seviyede görmüyoruz ve bu oranları artırmak için çok büyük gayret sarf ediyoruz."

Kaya, bu çalışmalar doğrultusunda "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesini hayata geçirdiklerini anımsatarak, şu görüşlere yer verdi:

"Projemizden çok güzel sonuçlar elde ettik. Bu ve benzeri çalışmalar sayesinde ülkemizde son üç yılda bu alanlarda okuyan kızlarımızın oranı yüzde 40 artmış durumda. Biz yine de bu artışları yeterli bulmuyoruz. Bu oranı, inşallah inanıyorum sizlerin arasından çıkacak nice mühendis kızlarımız daha da arttıracaktır. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz."

Annelere de seslenen Kaya, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın günümüz tehditlerinden korunması ve hayata hazırlanmalarında en büyük görev aslında annelerin, ailenin. Bakanlık olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi, güçlü Türkiye için güçlü topluma, güçlü toplum için de güçlü bir aileye, güçlü aile için de çok güçlü kadınlara ihtiyacımız var."

Muhabir: Burcu Çalık