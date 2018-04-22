Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Devletimiz, nesilden nesile güçlenerek sonsuza kadar payidar olacaktır. Bu nedenle her nesil bir sonrakine daha güçlü bir Türkiye devretmekle mükelleftir." dedi.

İSTANBUL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Gülhane Çocuk Buluşması"na katıldı.

Burada konuşan Kaya, 98 yıl önce Türk milletinin, yüce Meclis'in çatısı altında tek yürek, tek ses birlikte hareket ederek yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin yolunu açtığını dile getirerek, 23 Nisan'ın Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Bakan Kaya, "İnanıyorum ki devletimiz, nesilden nesile güçlenerek sonsuza kadar payidar olacaktır. Bu nedenle her nesil bir sonrakine daha güçlü bir Türkiye devretmekle mükelleftir. Çocuklar, bizim geleceğimizdir. İşte bu nedenle Gazi Mustafa Kemal, bugünü, 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' olarak geleceğimiz olan çocuklara armağan etmiştir." diye konuştu.

"Engelleri kaldırdık"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, müreffeh toplumun temel unsurlarından birinin, toplumda çocuğa verilen önem ve değerle ilgili olduğunu dile getirerek, "Bu önem ve değerin göstergesi, çocuklarımızın risklerden korunması ve fiziksel, ruhsal, sosyal açıdan sağlıklı gelişimlerinin sağlanmasıdır. Güçlü sosyal devlet anlayışımızı, çocuklarımıza yönelik hizmetlerimize de yansıttık. Türkiye olarak çocuk politikalarında kısa bir zamanda örnek bir ülke haline geldik. Çocuklarımızın sağlık hizmetlerine ve eğitim imkanlarına erişebilmelerinin önündeki engelleri kaldırdık. Çocuk haklarının en temel ilkesi olan 'Çocuğun yüksek yararı' ilkesini çalışmalarımızın merkezine aldık. Bu ilkeyi 'Çocukların aile ortamında sağlıklı bir birey olarak yetişmesi esastır.' anlayışıyla hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Koruma altındaki çocukların aile sıcaklığı hissedebilmeleri adına koruyucu aile uygulamasının yaygınlaşmasına büyük önem verdiklerini hatırlatan Kaya, çocuk hizmetlerinde bugünün dünden çok daha farklı hale getirildiğini ve büyük bir dönüşüm sağlandığını belirtti.

Kaya, bugünün dünyasında insan ve insani değerlerin tehdit altında olduğunu, Suriye, Filistin, Myanmar ve Somali'de insani değerlerin nasıl yok edildiğinin görüldüğünü, kriz ve çatışmaların olduğu yerlerde ise çoğunlukla kadın ve çocukların mağdur edildiğini anlattı.

"Teknolojiyi üreten bir nesil yetiştirmek mecburiyetindeyiz"

Türkiye'nin dünyanın neresinde olsun mazlumların umut kaynağı olduğunu vurgulayan Kaya, inanç, kültür ve medeniyet anlayışının gereği olarak hiçbir ayrım yapmadıklarını, başkalarına kapı açtıklarını ifade etti.

Son 16 yılda bilgi ve iletişim teknolojilerine çok önem verdiklerini ve bu alanda büyük mesafe katettiklerini anlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bu alan öylesine dinamik ki, her an yeni ve hızlı değişimlerle karşı karşıya geliyoruz. Ülke olarak bu değişimi sadece izlemek ve takip etmekle yetinemeyiz. Bunun için sadece teknolojiyi kullanan değil, asıl teknolojiyi üreten bir nesil yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Diğer yandan bilişim ve iletişim araçlarının yaygınlaşması, günlük hayatımızı kolaylaştırmak kadar tehditleri de beraberinde getirmiştir. Bilgi teknolojilerinin ve internetin kolayca ulaşılabilir hale gelmesi tüm toplumu ve özellikle de çocuklarımızı etkilemektedir. Çocuklarımızın teknoloji bağımlısı olmaması, sosyal medyada suistimale uğramaması ve dijital dünyanın karanlık dehlizlerinde tehlikeli durumlarla karşılaşmamaları için bizlere önemli görevler düşmektedir."

"Ekran değil, akran çocuğu olun"

Çocukları dijital ortamın tehlikelerinden korumak, bu konuda çocukların, ailelerin ve toplumun farkındalığını artırmanın temel öncelikleri olduğunu kaydeden Kaya, çocuklara şu tavsiyelerde bulundu:

"Sizler bizim istikbalimizsiniz. Türkiye'yi özellikle 2053 ve 2071 hedeflerine sizler taşıyacaksınız. Geleceği çocuklarımız için inşa etme derdindeyiz Sevgili çocuklar, size tavsiyem çok çalışın. Biz sizlerin ekranlarla değil, akranlarınızla oynamanızı istiyoruz. Evet, dijital teknolojiden bahsettik ama ekran çocuğu olmanızı istemiyoruz. Yaşıtlarınızla birlikte vakit geçirin onlarla birlikte oyunlar oynayın istiyoruz. Elbette çocukluğunuzu da doyasıya yaşayın. Ancak, hedefleriniz ve hayalleriniz olsun. Kadim medeniyetimizin değerlerinden kopmayın; milletimizi ve tüm insanlığı kucaklayan anlayışta olun. Günümüzde bu anlayışa ihtiyaç var; gelecekte de hep olacak."

Eşi İlyas Kaya ve çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, konuşmanın ardından bakanlığına bağlı çocuk evleri ve çocuk yuvalarından kalan çocuklarla oyunlar oynadı.

Çocuklarla fotoğraf çektiren Kaya, onlarla tek tek ilgilendi. Çocuklar da Gülhane Parkı'na kurulan oyun alanlarında gönüllerince eğlendi.

Muhabir: Adem Demir