Başbakan Binali Yıldırım, "Bu seçimin zamansız olduğu, baskın olduğu gibi söylemlerin bir altyapısı yoktur, gerekçesi yoktur; siyasi partiler, ister muhalefet ister iktidar olsun, her an seçime hazır olmak mecburiyetindedir." dedi.

TBMM

AK Parti Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, seçimlerin 24 Haziran'da yapılmasına yönelik AK Parti ile MHP'nin ortak imzalı önergesinin üzerinde TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, bugünün, tarihi bir gün olduğuna işaret etti.

Bir dönüm noktasında olduklarını ifade eden Yıldırım, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için Meclisin karar alacağını anımsattı. Yıldırım, seçimlerin Türkiye ve millet için hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle bundan böyle daha hızlı karar alma, kararları etkin şekilde uygulama kabiliyetine sahip olacağına dikkati çeken Yıldırım, "Sistemin tam olarak uygulamaya geçmesi şüphesiz önümüzde yapılacak seçimlerle mümkün hale gelecektir. 24 Haziran'da yapılacak bu seçim Türkiye'nin 100. yıl hedefleri açısından da son derece önemlidir. Bu seçimde Türkiye, geleceğini, istikrarını, istikbalini de onaylamış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Son Başbakan"

Yıldırım, jeopolitik riskler ve ortaya çıkan gelişmelerin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve yapılarıyla uygulamaya geçmesini zorunlu hale getirdiğini ve bu risklerin görmezden gelinemeyeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"AK Parti, 3 Kasım 2002'den bu yana 5 genel seçim, 3 yerel seçim, 3 halk oylaması, bir de Cumhurbaşkanlığı seçiminden milletimizin teveccühüyle açık ara birinci çıkmayı başarmıştır. Bütün milletimiz bilir ki her zaman ülkemizin, milletin menfaatlerini öne alarak hareket ettik, buna göre kararlar verdik.

Bu seçim kararı da yine ülkenin ve milletin yüksek menfaatleri gözetilerek alındı. Şunu samimi olarak ifade etmek istiyorum; Türkiye üzerine plan yapan odaklar, Cumhurbaşkanımızın seçim tarihini açıklamasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Demokratik siyaset refleksimiz Türkiye'ye yönelik karanlık hesap ve söylemlerin önünü tıkamıştır."

Yıldırım'ın, "Bugün karşınızda, 65. Hükümetin Başbakanı olmanın yanında Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı olarak da hitap etme onurunu yaşıyorum." dediği sırada hükümet üyeleri ve milletvekilleri ayağa kalkarak Yıldırım'ı alkışladı.

Yıldırım, alkışlara "Sağ olun" karşılığını verdi.

"Bu seçimin zamansız olduğu, baskın olduğu gibi söylemlerin bir altyapısı yoktur, gerekçesi yoktur" diyen Yıldırım, "siyasi partiler, ister muhalefet ister iktidar olsun, her an seçime hazır olmak mecburiyetindedir." ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, "Bizim adayımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletin adamıdır." dedi.



Muhabir: Meltem Öztürk, Alp Özden

